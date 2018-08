AMLO es un bocón que se dedica a no hacer nada: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, insistió, entrevistado después del evento en Coatepec, en que si las denuncias en su contra presentadas por el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador y por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no han procedido es porque no tiene responsabilidad alguna.

“Si no lograron encontrar algún responsabilidad es porque no la hay. Pueden presentar las denuncias que quieran, pero evidentemente lo que hace el señor López Obrador, es que se pone de acuerdo con Duarte, le dan una carpeta de investigación”.

Dijo que aun cuando hay tres mil 426 carpetas de investigación sobre él nada ha procedido porque no se ha podido comprobar su culpabilidad en los actos señalados.

“Yo digo que López Obrador está utilizando las carpetas de investigación producto de las denuncias que presentó en mi contra Javier Duarte. Son denuncias porque no querían que yo ganara la elección. Gané la elección y el señor está en la cárcel.”

El mandatario estatal finalizó diciendo que ” López Obrador es un bocón que se dedica a no hacer nada, a estar diciendo locuras”.