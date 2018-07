Anilú o Ely… ¿y Javier?

• Salvador Muñoz

Apenas el 26 junio, el Issste de Veracruz entregó uniformes e indumentarias a médicos, enfermeras, personal administrativo y asistencial de la Clínica Hospital Xalapa, la Estancia de Bienestar Infantil y las oficinas delegacionales. Hasta allí, no había nada de especial cuando cayó en mi bandeja de correo electrónico este boletín. Me llama la atención cuando esta misma información la veo en el “feis” de Elízabeth Morales, la delegada del Issste. ¿Por qué? Porque cada imagen de este evento ya traía una etiqueta: Su nombre en morado (no soy bueno con los colores), resaltando el de pila por sobre el apellido.

Esto no tendría nada de extraordinario salvo por un ligero detalle. Si bien lo hace desde su cuenta personal, es decir, la misma que ha ocupado como alcaldesa, candidata, delegada de Profeco y ahora del Issste, deja fuera a la institución que representa. Insisto, lo hace desde su cuenta personal y puede hacer y deshacer a su antojo en ella.

Sin embargo, para los ojos de los mal pensados, se pudiera pensar que con esto, ya inició la carrera por la Senaduría, al menos en el PRI veracruzano, y todo indica que les dieron “luz verde” tanto a Elizabeth Morales como a Anilú Ingram para ver quién es quién y se lleva la candidatura.

¿Por qué incluyo a Anilú ahora? porque curiosamente ese mismo día, de manera sorpresiva para uno, la jefa de prensa de la Sedesol, Sofía Villegas, circuló invitación para la entrega de apoyos del Programa Fomento a la Economía Social-Prospera, en el Salón de Usos Múltiples de Prospera, cuando habitualmente se había manejado discreta la delegada en estos eventos, alejada de la prensa.

Pues no bien había observado estos fenómenos paranormales de nuestra política local, cuando transitando por las redes sociales, me encuentro a la delegada de Sedesol, quien pareciera que no se quiso quedar atrás de la delegada del Issste y empezó a etiquetar las fotos con su nombre estampado, eso sí, más colmilluda que la xalapeña, también pone el logo del Gobierno federal y el de la delegación, aunque hay que resaltar, como lo hizo con su nombre, que el de ella va con letras más grandes.

Siendo más acucioso, “estalqueo” a la delegada Anilú (estalquear=observar el perfil, publicaciones y fotos de una o varias personas en particular; puede ser obsesivo, por curiosidad o hobby, tal comportamiento) y observé que sus fotos, a partir del cinco de junio, ya vienen con esas etiquetas… aunque no todas…

Quise imaginar que a lo mejor era un sello distintivo de los delegados federales, pero echando un ojo al delegado del IMSS, Antonio Benítez Lucho, al menos en su perfil personal, no etiqueta con su nombre las fotos… en la página del IMSS sólo se pone el facebook y el twitter de la delegación y que la distribución de dicha información es competencia de la Coordinación de Comunicación del Seguro Social.

Buscando otro ejemplo, paré en el Gerente de Liconsa, Humberto Pérez Pardavé, pero su “Feis” está más muerto que el Mar o que el chofer del regidor Silem García Peña, apodado de ese modo.

Insisto… se tendría que ser mal pensado y creer que esas etiquetas en las redes sociales es una forma de ir posicionando el nombre de estas dos delegadas que suenan fuerte para ser candidatas a buscar la Senaduría este 2018…

Ya para concluir con estos malos pensamientos que uno se hace por estar “estalqueando” a los funcionarios federales, hay un rumor que suena en torno a las candidaturas por el Senado en el PRI de Veracruz: No importa quién sea la candidata, lo interesante del asunto será quién la acompañará en la fórmula… y no, no será el Compayito Juan Carlos Molina Palacios… tampoco será Ricardo Ahued Bardahuil… mucho menos Juan Manuel Diez Francos… ¿pues entonces? ¡Será Javier! Pero no se espanten… o bueno, sí, “espántensen”, porque al menos en el Altiplano, se insiste en que vaya Javier Herrera Borunda, en aras de seguir manteniendo a Veracruz en un asunto de familias… o “mafilias”… como quiera pensarlo. ¿Y por qué Javier? Muy sencillo: Al parecer es la condición que pone el PVEM para ir en alianza con el PRI este 2018… un precio que algunos consideran muy alto que al final, quién sabe si está dispuesto a pagar el Revolucionario Institucional…

