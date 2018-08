Apoyaré a Ríos Piter en su candidatura independiente: Jorge Castañeda

Redacción.- Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, dio a conocer que no buscará la candidatura independiente a la Presidencia de la República en 2018. En su lugar apoyará al guerrerense Armando Ríos Piter.

Castañeda dio a conocer esta noticia a través de la columna que escribe en el diario El Financiero. Al respecto, el ex canciller explicó que tomó esta decisión tras el triunfo de Emmanuel Macron en Francia.

“Creo que las condiciones que existen en Francia hoy, y que dieron lugar a esta irrupción de un candidato independiente, sin partido, sin ataduras; esas condiciones existen también en México”, pero, subrayó, “no son idénticas”.

Agregó que en Francia todos los candidatos compiten en cancha pareja, “en México no, porque la partidocracia mexicana legisló para que no fuera así, es decir, que se permitiera un candidato independiente, pero que no compitiera en condiciones de igualdad”.

Castañeda reconoció que el esfuerzo que realizó para ser candidato, “no prosperó”. Asimismo, señaló que, para él, Armando Ríos Piter es la persona capaz de funcionar y “representar muchas de las ideas que me han inspirado a mí”.

Fuente: El Financiero.