Audio tiene el sello de MAYL: HYL

Redacción.- Tras la aparición de un audio en redes sociales donde supuestamente se escucha la voz de Arturo Bermúdez Zurita diciendo que el senador Héctor Yunes Landa recibió recursos millonarios para su campaña política, éste lo desmintió en entrevista para Luis Cárdenas de MVS Noticias.

El senador afirmó que: “Nunca recibí dinero de Duarte para mi campaña política, nunca me menciona a mí, nunca dice a Héctor Yunes le dieron tanto dinero, a Beltrones, nunca dice que le dio dinero a Manlio, nunca hace esa referencia”.

No obstante que el audio tiene un origen anónimo considera que “no pudo haber salido más que de la cárcel y la cárcel es del gobierno y el titular del gobierno es Miguel Ángel Yunes Linares”.

Añadió “pero trae el sello de la casa, deja las huellas dactilares de Miguel Ángel Yunes Linares y no es el primer vídeo que suelta el gobierno del cambio de Veracruz”.

“Lo tengo claro, esta es una respuesta de Miguel Ángel Yunes Linares a los dos cortes de caja que le he hecho a la caricatura de gobierno que está haciendo, la primera cuando cumplió 100 días de gobierno y la segunda cuando cumplió seis meses de gobierno”.

“Había dicho que los veracruzanos íbamos a estar más seguros, más tranquilos y en seis meses tenemos un promedio de 100 muertes violentas por mes, cuatro por día y una cada cinco horas y media; si piensa el gobernador Miguel Angel Yunes Linares que me va a callar quiero decirles que hasta hoy tenía una lupa sobre su gobierno, ahora le voy a poner un microscopio, voy a ser más enfático”, detalló.

El senador dijo que Yunes Linares prometió que iba a poner drones para cuidar a los veracruzanos “pero ahora tenemos más ladrones porque el robo ha subido el 84%”.

Dijo que “es hombre de encuestas igual que yo y sabe muy bien que las encuestas lo están hundiendo en su capital personal y me está midiendo y sabe que el próximo gobernador de Veracruz soy yo, voy a ganar eso que no tenga ninguna duda, aunque me quiera bajar”.

“Además, cada vez que tiene una crisis en Veracruz busca sacar un audio, detener a alguien, lo que está haciendo normalmente, la crisis que tiene ahorita que no la quiera tapar, que no quiera meter una cortina de humo, es la grabación que se difundió de una diputada local del PAN en la que está diciendo que el líder del Congreso local, el líder panista está desviando recursos por un millón y medio mensuales para contratar prostitutas, comprar drogas y pagar borracheras.”, puntualizó

Mencionó que “la sabiduría popular dice que los carniceros de hoy serán las reses del mañana y a MAYL le quedan 536 días de carnicero para asumir su papel de vaca y no solamente conmigo, hay muchos que están lastimados”.

“Este vídeo es un juego de niños, es una vacilada, a mí nunca me han acusado de pederasta, de ningún fraude como el de 6 mil mdp en el ISSSTE, no he tenido que chantajear diciendo que voy a cimbrar a México y después omitirlo para evitar que las denuncias ante la PGR prosperen.”, finalizó.

Fuente: MVS Noticias.