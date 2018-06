Caciques triunfadores

• Salvador Muñoz

La pasada elección dejó en claro que a veces, los que ganan en las urnas no necesariamente son los candidatos, por ende, no necesariamente han de ser los que van a gobernar y no, no es por esa percepción que se tiene en torno a Xalapa con Hipólito Rodríguez Herrero, o Boca del Río, con Fernando Yunes Márquez, de quienes se dice que los que van a mandar realmente son Andrés Manuel López Obrador o Miguel Ángel Yunes Linares, respectivamente… nos referimos a los pequeños o grandes cacicazgos atrás de un triunfador en las urnas.

II

El ejemplo de ello más claro y cercano a la capital veracruzana es Coatepec, donde para nadie es ajeno que atrás de Enrique Fernández Peredo está el actual alcalde de Ixhuacán de los Reyes, Everardo Soto Matla, quien apenas en cuatro años ya conformó una fuerza regional que abarca, no sólo a este pueblo mágico, sino también su mismo municipio, donde fue candidata triunfadora su hermana, Isabel; y ya para poner la cereza en el pastel, Cosautlán de Carvajal, donde ya es presidenta electa su esposa, Alicia Valdivia Vargas. Claro, todo esto encaminado a dos escenarios inmediatos: que Everardo Soto Matla este 2018, recién salido del Ayuntamiento, se postule como candidato a diputado (falta ver si federal, en aras de que también Manolo Sánchez a quien apoyó para ganar la curul local, busque la reelección) y después, busque la alcaldía de Coatepec, porque resulta que también es vecino de La Orduña, comunidad de este pueblo mágico.

III

Otro ejemplo de cacicazgos es el que los Herviz y Copete retomaron desde hace un año, cuando llega vía plurinominal Yazmín al Congreso local. En esta contienda electoral pasada, no sólo su hijo Argenis Vázquez Copete se posiciona en Santiago Tuxtla como alcalde electo, sino que también su pareja política, Arturo Herviz Reyes, quien vuelve por sus fueros triunfando en Angel R. Cabada. ¡Ojo! Porque a como van las cosas y ahora que se cuenta con la figura de la reelección, es posible que Copete Zapot pida de nuevo ser “Pluri”, o se aviente a buscarla por la vía uninominal y mantener un rato más ese tridente político en aras de multiplicarlo. Realmente no creemos que busque la curul federal o el Senado.

IV

Claro que si de cacicazgos se trata, los dos citados con anterioridad pues están en pañales ante la figura de Joaquín Guzmán Avilés, quien tiene en el senado de la República a su hermana María del Rosario y hoy, por cuatro años más, a su amado hermano Amado, que ha de regir los destinos de Tantoyuca, que para estas fechas ya debieran pedir en el Congreso local que le completen el nombre: Tantoyuca de Guzmán Avilés. Aunque hay que agregar que hay cacicazgos finos, como el de Orizaba, con Juan Manuel Diez Francos, quien desde que asumió el poder, lo siguió ostentando con el ascenso de Hugo Chahín Malluly y tras ese trienio, volvió por cuatro años… Cuando finalice diciembre, habrá cumplido 10 años de poder y súmele los cuatro que tendrá su alfil Igor Rojí… ¿para qué le gusta Juan Manuel Diez Francos? ¿Para volver a ser diputado federal, buscar ser legislador local, senador o en una de ésas, candidato a Gobernador?

V

Hay otros cacicazgos chiquitos y otros no tanto, pero ejemplificadores, como incluso, el del mismo Pepe Mancha, con su primo Toño Aguilar Mancha en Tuxpan; el del mismo Jorge Vera, en Alamo-Temapache; el de Pepe de la Torre, en Martínez de “Pepe de la Torre”; y aunque diga Pepe Yunes que no es cacique ni dueño de Perote, mantiene hegemonía; en Banderilla, Esteban Dido Acosta Lagunes aprendió rápido y hoy su primo, Juan Manuel Rivera González, es Presidente Electo sin contar que fue su Tesorero en la administración que en diciembre concluye. Qué decir de Las Choapas, donde Renato Tronco, con todo y lo que se diga de él, ya tiene a su hermano en la alcaldía; o Cirilo Vázquez Parissi, en Cosoleacaque, manteniendo viva la leyenda del cacique del Sur… a ello sume esos alcaldes que postularon a su esposa o hijos, como la de Soledad de Doblado o Rafael Lucio, donde por cierto, este domingo, en punto de las 13:30, la colonia 3 de Mayo será punto de reunión para que salgan vecinos de este municipio en una caminata en protesta por lo que consideran como fraude el triunfo de José Allán Libreros Alba, hijo del alcalde. La caminata culminará en Rafael Lucio.

VI

Vecinos de Tlacotalpan me piden que corrija las cifras, pues las que yo manejé son las últimas que el PREP arrojó y en el resultado final de esta elección, el Ingeniero Christian Romero Pérez tuvo 3 mil 960 votos, seguido de Nueva Alianza con 1 mil 100. Para los vecinos de este municipio Patrimonio de la Humanidad, es considerado un triunfo histórico por donde quiera que se le vea. Servidos, y a la vez, ¡felicidades!

smcainito@gmail.com