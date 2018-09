Diputados de Juntos por Veracruz también piden renuncia de Winckler

Redacción.- Fernando Kuri Kuri, coordinador del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, dijo que el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, debe renunciar a su cargo, ya que su gestión se ha caracterizado por la falta de resultados.

Así lo afirmó al ser cuestionado sobre la declaración de la diputada federal de MORENA, Rocío Nahle.

Cabe señalar que la legisladora morenista acusó que detrás de los vídeos de Eva Cadena Sandoval, está la hermana del titular del organismo autónomo, Ana María Winckler.

Dijo además que que toda acusación tiene que ir respaldada con pruebas, de ahí que prefiere no formar parte de dicha discusión.

No obstante, mantuvo que Winckler Ortiz tiene que dejar el cargo, ya que en numerosas ocasiones ha evidenciado que no puede con la titularidad de la FGE, recordando que la Junta de Coordinación Política mantiene abierto un punto de acuerdo para comenzar un juicio político en su contra.

Hay que señalar que Nahle aseguró en entrevista ante un medio de comunicación nacional que Ana Winckler Ortiz, hermana del fiscal general, está detrás de los video-escándalos de la legisladora Eva Cadena Sandoval.

“Para hablar hay que tener fundamentos, si los tiene la diputada federal Rocío Nahle estaría bien que los presente, pero no quiero meterme en esto porque no me compete”, sostuvo el legislador de “Juntos por Veracruz”.

Kuri Kuri recordó que la próxima sesión de la Legislatura será hasta el día seis de junio, después de las elecciones para presidentes municipales, de ahí que el tema del juicio político a Winckler Ortiz se revisará al menos una semana después.

En cuanto al proceso de desafuero de la diputada local independiente, Eva Cadena Sandoval, sostuvo que ya se le informó que la Fiscalía General del Estado busca el juicio de procedencia en su contra.

“Estamos en el proceso de revisión del expediente, haremos la llamada para la audiencia y después podremos dictaminar; es un proceso discrecional por reglamento”, comentó.

Cabe señalar que este jueves, el diputado federal y presidente de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, exigió la destitución del Fiscal General del Estado.

Lo anterior, después de que la hermana del funcionario, Ana María Winckler, fue acusada por la diputada Rocío Nahle de haber dado el recurso a Eva Cadena para la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Ramírez Nieto afirmó durante entrevista con José López en MVS que por cuestiones de ética Jorge Winckler debe ser separado de su cargo.