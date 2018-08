El escenario Morena

• Salvador Muñoz

Doy la vuelta a la manzana con Harry y Nina, la nueva integrante de la familia. Una señora, por arriba del quinto piso, muy amable, extiende su brazo para entregarme el último número de “Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado”, vamos, el periódico de Morena, o del Peje. Mientras lo recibo, me informa que este sábado, 13 de mayo, a partir de las 16 horas, estará Andrés Manuel López Obrador en el parque central y me invita a acompañarlos. En la esquina, un chavo con un titipuchal de “Regeneración” bajo el brazo, comparte la misma información mientras otro, veo que hace juegos malabares con una bocina. A los 10 minutos veo que resolvió sus problemas y ya en casa escucho que por altavoz, extienden la invitación que me hicieran personalmente a todos los vecinos de Jardines de Xalapa.

II

Por curiosidad, extiendo el periódico y dejo de lado al editor para concentrarme en sus tres notas de portada: “Unidad para salvar a México”, “Morena en Veracruz es primera fuerza” y “la corrupción y el poder de los Yunes”. Ocho páginas. Las centrales, dedicada a los hijos y al gobernador. El resto, haga de cuenta que estoy viendo los “spots” de AMLO: “No te dejes engañar: PRI y PAN son lo mismo”, “Que no compren tu voto, no vendas tu futuro”, “Morena fue el único partido que votó contra los gasolinazos”, etcétera. A ojo de buen cubero no veo que le dediquen ni una sola línea a Eva Cadena Sandoval, la diputada de Morena de las bolsitas, la de la Recaudación, la de la venta de las iniciativas, pero en la página 5 me encuentro con “La batalla legislativa de Morena en Veracruz”. Se renuevan mis esperanzas de conocer la posición del periódico respecto a Eva, pero no, para más citan a la suplente y en la foto donde están todos los diputados ni aparece, pero no crea que fue por un borrón en photoshop, simplemente porque la foto corresponde a mediados de marzo cuando se supone que Cadena Sandoval ya estaba por Las Choapas viendo lo de su candidatura por la alcaldía.

III

Me pregunta una panista si creo que Eva Cadena repercutirá en la elección de alcaldes. No creo. Y no bajo la idea de que una golondrina no hace verano. O porque al menos en Xalapa, Eva Cadena es tan distante para el grueso de la población aunque lo sea próxima para quienes gustamos de la política. En Las Choapas quizás repercuten los tres videos donde se ve involucrada… pero en el resto de Veracruz, no creo. Aunque todavía hay que ver si se da el desafuero de Eva, cómo lo vende el PAN, el PRD, PRI, Verde…

Conste. El hecho de que yo crea que no hagan eco los videos, no significa que crea que Morena ha de arrasar en Veracruz con las alcaldías.

Que tuvo un repunte importante Morena en la pasada elección a Gobernador, eso es incuestionable, pero dicen que la elección municipal es otro rollo. Los malvados dejan escurrir que hay que ver ahora a Morena cómo actúa ya sin el apoyo del Gobierno estatal.

A como van las cosas, veo más alta la posibilidad de que se repita la misma historia que en la pasada contienda electoral… un equilibrio de fuerzas, donde es claro que hubo ganadores pero nadie arrasó, ni en pos de la Gubernatura ni en pos del Congreso. Así que voy calculando que a lo mejor haya un 100, 60 y 50, en el mejor de los casos para el PAN-PRD; en el peor de los escenarios un 70-70-70… aunque el asunto interesante será ver qué partido se lleva las ciudades más grandes, las más fuertes, tanto electoral como económicamente hablando. Morena apuesta por el Sur y por la capital de Veracruz; el PAN, por la zona conurbada y el antiguo corredor azul que comprende Córdoba, Fortín, Huatusco, Orizaba, Ciudad Mendoza, Río Blanco. Y el PRI, por el Norte. Lo demás, es ganancia.

