El gremio de taxistas vive una situación muy difícil: SOPAVER

Redacción.- José Luis Castillo Salas, secretario General del Sindicato de Operadores, Propietarios y Anexos del Estado de Veracruz (SOPAVER), señaló, en conferencia de prensa, que actualmente el gremio vive una situación muy difícil, pues además de estar expuesto a los peligros de la vida cotidiana, es tratado sin respeto por las mismas autoridades del Transporte Público y Seguridad Pública.

“Al taxista lo han agarrado en los 212 municipios como si fuera Cristo, piensan que tiene las bolsas llenas de dinero, no se que cosa ven las autoridades en el taxista, esa mancha como guerrillero, el taxista está como un venado allá afuera, está dispuesto a la muerte, sino se muere en un accidente, se muere de la muina de lo que hacen las autoridades competentes o lo agarra el vandalismo y lo encajuela, estamos viviendo una vida que no se le desea ni al peor enemigo”.

Además acusó que los operativos que aplica la autoridad, son injustos, pues las infracciones son exageradas, además de que las unidades les son retiradas.

“Es difícil para el gremio cuando el taxista va al día, se llevan su unidad y la infracción y es caro, pediríamos al nuevo gobierno el apoyo, pues nos dijeron que se acabaría la corrupción, pero se ve lo mismo de antes, nos dijeron que se acabarían las grúas, por eso le exigimos a este gobierno aunque sea corto que le ponga más interés al gremio del transporte “.

Refirió que no están en contra de operativos ni de las infracciones, siempre y cuando sea con apego al reglamento y sin abusos a este gremio.

“La verdad es un costo exagerado, que infraccionen como la Policía Federal, que si no llevamos licencia o la tarjeta de circulación, imponen la multa pero no se llevan la unidad, no sé si ellos tengan mayor experiencia”.

Aseguró que se han acercado a las autoridades y que cumplen con cada punto del reglamento de tránsito y con cada requisito, por ello insistió en que no es un gremio pequeño, pues ya rebasó incluso al pulpo camionero, a quien acusó de ser privilegiado por las autoridades.

“Que infraccionen de acuerdo al reglamento, ya estamos hartos, no somos pequeños, el gremio taxista es un monstruo, más que el pulpo camionero, a nosotros nos tratan sin respeto, los camioneros no les hacen estos atropellos y hacen lo que quieren”.