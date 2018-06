El Jamás de Renato

• Salvador Muñoz

Me enseña su reloj de los Tiburones Rojos a manera de respuesta cuando le pregunto a qué equipo le va. Me le quedo viendo así como quien no le cree. “Bueno, realmente le voy a los Pumas”, me dice Renato Alarcón Guevara, quien ayer tuvo un convivio con la prensa de Xalapa con motivo de la Libertad de Expresión.

Dos temas en la mesa… la broma porque alguien tuvo la ocurrencia de solicitar a los meseros que aguantaran servir el pan y uno matándose las ganas de “chopear” su café con una “conchita”… “no hay PAN, porque es desayuno del PRI”.

El otro tema, que no sé si es más o menos serio, el relevo de Renato.

II

–Espera, espera… vayamos por partes… Elizabeth Morales es la presidenta del PRI y los demás han sido de todo: suplentes, provisionales, bomberos, o como les quieran llamar…

–¿Los demás?

Ah, es que después de que se tomara protesta como presidenta del CDE del PRI a Elízabeth Morales, han pasado cuatro “interinos”.

El primero: Cuando Ely Morales pide licencia para contender por la diputación federal, queda en su lugar, el que en ese entonces era su secretario general: Alfredo Ferrari Saavedra.

El segundo: Después de que designan a Alfredo Ferrari como titular de Sedesol en Veracruz, llega Alberto Silva Ramos.

El tercero: Luego de que le pusieran su ojo de Cotorra al Cisne, en su lugar llega Amadeo Flores Espinosa.

El cuarto, tras perder la gubernatura el PRI, sale El Tiburón y entra Renato Alarcón Guevara

El periodo de Elizabeth Morales como dirigente del PRI, es de cuatro años.

Ahora que zopilotean a Renato con la ascensión de Américo Zúñiga, en poco ayudaría al partido tal movimiento, en primera, porque mal se vería el alcalde dejando un cargo para el que fue elegido porque de esos chapulines, la gente ya está hasta el gorro. En segunda, porque lejos de consolidar al partido que a duras penas sobrevive como oposición, lo sectoriza: Es evidente que Américo es de la cuadra de Pepe Yunes.

III

Recuerdo a Pepe Yunes cuando me dice que él como Miguel Alemán, es Tiburón en el agua, Puma en la tierra y Águila en el aire… pero Renato es más concreto: “le voy a los Pumas”…

Y se la suelto:

–¿No serías Americanista?

–¡Jamás!– enfatiza…

Le vuelvo a hacer la pregunta por si no la entendió pero su risa ahora, me dice que sí la entendió y repite la misma respuesta:

–¡Jamás!

¡Boletín de última hora!

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Deleites Erectorales, entregó de manera oficial una invitación al diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador de la bancada panista en el congreso local, a fin de que comparezca ante esa representación social el próximo 14 de junio. A su vez, el legislador del PAN, Sergio Hernández, entregó de manera oficial, una invitación al Fiscal General Jorge Winckler, para que asista el fin de semana a la casa de Carlos “Chico” Fuentes Urrutia, a la “pary” que se realizará para festejar una vez más lo que es estar en la plenitud del pinche poder.

Cinthya, prudente

Por cierto, es hasta ayer, cuando Cinthya Lobato, citada en la Fiscalía “N”, rompe el silencio, por así decirlo, de manera oficial. Allí, ante reporteros, declara que el problema que tiene el Congreso de Veracruz es el uso discrecional de los recursos públicos. “El gasto no está etiquetado a áreas específicas lo que da origen a que se haga un uso discrecional”.

Hizo un llamado a todos los diputados del Congreso, en especial a los del Partido Acción Nacional (PAN), a trabajar para transparentar a la actual Legislatura: “Debe haber un compromiso y no voy a frenarme ni a parar en esta lucha que desde que tomé protesta como diputada he emprendido”.

Cinthya, días previos a las elecciones, en reunión con algunos amigos columnistas, nos había advertido que en su momento, iba a alzar la voz, y lo cumplió. Hay que reconocer que fue prudente, porque de haberlo hecho antes, sí hubiera enrarecido el ambiente electoral contra Acción Nacional.

smcainito@gmail.com