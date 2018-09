¿El Peje contra Reforma Energética? Es posible: Emilio Gamboa Patrón…

Abel Vázquez Ferrer: PRI/PVEM seguro en San Juan y da la pelea en Coatzacoalcos, Senadores…

Decapitados en Rodríguez Clara; mayo, el mes más violento en la historia reciente veracruzana

Ayer mientras Andrés Manuel López Obrador –líder nacional de MORENA- encabezó un mitin en Acayucan, los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla visitaron Coatzacoalcos.

Antes de reunirse en privado con empresarios de la antigua población de Puerto México, los legisladores dialogaron con periodistas.

Se les cuestionó sobre el posible triunfo de la izquierda -es decir AMLO- en la elección presidencial del 2018 y la eventual marcha atrás de la Reforma Energética, tema que el tabasqueño ha abordado.

Con tono de preocupación, el yucateco Gamboa Patrón admitió que en efecto el PRI puede perder la Presidencia de la República en el 2018.

Lo relativo a la Reforma Energética es punto aparte porque hay compromisos, inversiones multimillonarias de firmas nacionales y extranjeras en el sector energético, amén de la generación de docenas de miles de empleos que se perderían tras haberse logrado por esta decisión.

Quien piense en dar marcha atrás a la Reforma Energética actúa contra de México…

Tampoco es un tema sencillo porque pasa por el poder legislativo y los congresos estatales, se explicó…

Los senadores anunciaron que el motivo de su visita fue apoyar a Carlos Vasconcelos Guevara, candidato del PRI/PVEM a la Presidencia Municipal de Coatzacoalcos.

El abanderado priísta/pevemista no estuvo en el encuentro con la prensa.

Quien sí llegó y fue cuestionado por no pararse en el sur durante toda la campaña fue el líder estatal tricolor: Renato Alarcón Guevara.

Los senadores, empero, lo acuerparon y dijeron que les consta su trabajo.

Otro cuestionamiento fue a grupos de poder como la Fundación Integra, a la que pertenece la ex diputada local oir el PVEM Mónica Robles Barajas.

Su esposo Iván Hillman Chapoy, de filiación priísta, es delegado de la CONAGUA en Tabasco.

¿Por qué entonces Mónica Robles Barajas y su familia –dueños de los Diarios del Istmo, Sur, la agencia de noticias Imagen, etcétera- apoyan abiertamente al candidato de MORENA, Víctor Carranza y los cuadros directivos del PRI no hacen nada? planteó un reportero.

Se trata evidentemente de un grupo que saluda con la izquierda y cobra con la derecha y eso, en Coatzacoalcos, afecta los intereses que los senadores vinieron a defender.

Sin embargo Gamboa Patrón, Yunes Landa y Yunes Zorrilla no tuvieron una respuesta clara para desbaratar tal entuerto.

Ayer aparecieron los cuerpos de 5 hombres decapitados en el sureño municipio de Juan Rodríguez Clara y en Acayucan ocurrieron dos ejecuciones; en el transcurso de la semana fueron secuestrados un doctor y dos estudiantes en Coatzacoalcos, amén de haber sido asesinado un transportista de mudanzas.

La inseguridad en el sur veracruzano ha llegado una vez más a sus más altos índices, por lo que se cuestionó a los integrantes de la Cámara Alta qué hacen al respecto.

Héctor Yunes Landa dijo que sí, que mayo del 2017 es el mes con el más alto índice delictivo en Veracruz desde que este tema se estudia, se registra vía estadísticas y se combate bajo la coordinación de autoridades locales, estatales y federales.

En lo que va del gobierno de Miguel Angel Yunes Linares –casi seis meses- Veracruz ha sufrido 600 asesinatos, detalló el senador.

Resulta claro que el actual gobernador ha fallado en su ofrecimiento de campaña cuando afirmó que en un semestre volvería la paz a suelo veracruzano, añadió.

Nosotros estamos en permanente contacto con el gobierno federal, con el estatal y con las fuerzas armadas para actuar en torno al tema.

Sabemos de él, de su recrudecimiento y tomamos parte en la búsqueda de las estrategias necesarias para combatirlo, declaró el senador José Yunes Zorrilla.

Como lo informamos previamente, ayer se llevó a cabo el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan Evangelista, un municipio de carácter agropecuario y sobretodo ganadero.

Tomaron parte los aspirantes por el Partido Encuentro Social (PES), el del Movimiento Ciudadano (MC), de la alianza Partido Revolucionario Institucional/Partido Verde Ecologista de México y la abanderada de MORENA.

Como ocurrió respecto al debate de los abanderados por la alcaldía de Acayucan, se llevó a cabo un sondeo entre los espectadores del encuentro de candidatos de San Juan Evangelista y por unanimidad hubo el acuerdo de que el triunfador fue el aspirante del PRI/PVEM, Abel Vázquez Ferrer.

No es gratuito este hecho ni la preferencia que mantiene el joven priísta/pevemista de cara a los comicios del próximo 4 de junio.

Actualmente, San Juan Evangelista es un municipio donde sus logros en aspectos como la salud, la educación, el apoyo al desarrollo económico y la seguridad, lo vuelven ejemplo en la entidad.

Un caso específico es la existencia de unidades móviles de prevención del cáncer de mama, atención bucal, consultas de medicina general, colposcopía, que gratuitamente han atendido a mujeres de 25 municipios en tres jurisdicciones sanitarias del sur veracruzano.

Durante su exposición en el debate, Abel Vázquez Ferrer, con estudios de gastronomía en Buenos Aires, Argentina y estudiante –en la actualidad- de una licenciatura en administración, afirmó que de convertirse en Alcalde dará continuidad a estos proyectos que conoce bien por haber sido director del DIF sanjuaneño y por ser empresario y productor agropecuario.

“Planeo con mi equipo de trabajo humano dar continuidad, sí, pero mejorar los aspectos que resulten necesarios y que la población me ha ido apuntando en los recorridos de campaña.

Cuento con un diagnóstico al respecto y con un plan de trabajo que se basa en el mismo, explicó”-”

El PRI/PVEM la tienen segura en San Juan Evangelista, de acuerdo a sondeos al respecto.