El PRD representa el cambio social: Beatriz Mojica

Carolina Suárez.- Beatriz Mojica, secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó en entrevista, que se encuentran recorriendo los municipios en apoyo a sus candidatos.

Acotó que ya se dio un primer paso en el cambio con la llegada a la gubernatura por la coalición PAN-PRD.

Por ello dijo, para que pueda darse un cambio verdadero en el estado, los candidatos de esta coalición están trabajando para llegar a las diferentes alcaldías y así coadyuvar con el gobierno estatal.

Lo que representa el PRD dijo, es el cambio social, por lo que aseguró que de ganar Ana Miriam Ferráez, bastará con que ponga a andar los diversos programas con los que cuenta el PRD para que comience a haber un cambio.

Resaltó que hay ya un compromiso explícito del PRD con la ciudadanía por lo que pondrán estás plataformas con las que cuentan ya para implementar en cada uno de los municipios.

Recalcó que no sé puede pretender un cambio si no se fortalece el tema económico.

Recordó que en el estado de Veracruz el 30 por ciento de las familias son encabezadas por mujeres por lo que también es importante poner atención en este rubro para que las familias de Xalapa tengan mejores condiciones de vida.

Además añadió que deben revisarse las estrategias de seguridad en todo el país, así como la contribución del Plan Mérida.

“Es un tema muy grave en todo el país, y eso requiere de una revisión de las políticas públicas de seguridad nacionales, esto es muy importante, el día de ayer funcionarios estadunidenses reconocieron como ellos contribuyen al tema de inseguridad en México por el alto consumo de drogas y el narcotráfico”.

Agregó que el reconocimiento que hizo Estados Unidos el día de ayer de contribuir al tema de inseguridad en México por el alto consumo de drogas y narcotráfico, debe de llevar a replantear la política de seguridad y revisar el Plan Mérida.

“Nosotros estamos todavía rezagados, habría que revisar el Plan Mérida en el que se plantea financiar ciertas cuestiones de desarrollo aquí en México pero hasta este momento lo único que se ha financiado son armas y así no vamos a poder salir adelante”.

Dijo que debido a la inseguridad que vive el país, es urgente hacer un replanteamiento de las acciones que se llevan a cabo sobre este tema, para disminuir los delitos.

Añadió que la política de seguridad tiene que ver con el Estado mexicano, en la que los estados de la República están sumidos y no pueden atenderla de lleno, si no hay una línea general en las que todos puedan contribuir para que mejoren las condiciones.

“Nos han calificado organismos internacionales y nos han dicho que no está funcionando, que necesita revisarse para que tengamos mejores resultados, siempre pega en lo más débil que son los municipios, esto debe venir desde la Federación”.

Asimismo señaló que en el caso de los feminicidios, ya existe una alerta de género y se atiende la problemática de delincuencia, no obstante hizo un llamado al Gobierno Federal para que no deje solo a Veracruz, pues es un estado que con sus propias fuerzas no puede atender la inseguridad que se vive.