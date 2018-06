El PRI salió fortalecido en la elección municipal: Renato Alarcón

• Miguel Angel Cristiani G.

Para quienes están pensando en moverle el piso a Renato Alarcón, presidente del CDE del PRI en el Estado, hay que decirles que contrario a lo que muchos esperaban, en las pasadas elecciones municipales del domingo salió fortalecido con un mayor número de votos, contra todas las predicciones que lo daban por muerto e incluso se decía que MORENA iba a arrasar, no fue así.

En una reunión con el grupo de periodistas del G 10, Renato Alarcón se muestra satisfecho y hasta contento de los resultados alcanzados.

¡Estamos en la competencia, estamos dentro, está bien, no es importante el número de municipios lo que interesa es el piso de votación!

Explica el motivo de su satisfacción: tenemos ahorita, después de la elección, un piso de votos de 720 mil sufragios efectivos a favor del PRI, si el partido Nueva Alianza va en alianza con nosotros, entonces tenemos un total de 950 mil votos de piso.

Si el año entrante el PAN va solo pierde la elección, si la alianza del PAN_PRD no se mantiene, el PAN pierde.

Hoy los números que tenemos -hace un momento estaba hablando a México con Ochoa- nuestro piso de votación incluso solo, es más alto que el número de votos que obtuvo Coahuila o el número de votos que obtuvo Nayarit y eso que no creían que nosotros fuéramos a tener esa cantidad.

Nosotros traíamos una intención del voto del 11, acuérdense que perdimos la gubernatura apenas el año pasado, el PRI ya había perdido, no perdió en estas.

El PRÍ ya había perdido, cuando vivimos el sunami llamado Javier Duarte, esa es la realidad, y aun así, sin lana, con candidatos que solamente fueron a sacar la casta, que fueron a caminar, mucha suela y mucha saliva, en la sumatoria de toda la alianza tenemos 720 mil votos.

Entonces, estamos más que vivos, muy vivos, al final el número de municipios en que parte nos afecta, que tenemos menos arietes de competencias, pero esos arietes de competencia van a entrar el primero de enero del 2018.

No van a tener ningún control político todavía de sus municipios, van a tener una inercia personal o de partido como en el caso de MORENA, nada más que hay que tener en cuenta que MORENA pasa de tener 850 mil votos el año pasado a 500 mil ahora.

Aquí todo mundo lo que decía es que nos iba a barrer MORENA a nosotros como alianza, pero no nos barrió y quedamos 200 mil votos arriba nosotros.

Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se lleva los 350 mil votos que se le cayeron a MORENA.

Nueva Alianza el año pasado tuvo 60 mil votos, hoy tuvo 215 mil, tuvo la mitad de los votos que se le cayeron a MORENA.

Ahora has una revisión de los candidatos de Nueva Alianza que ganaron, haz una revisión de su pedigrí, por ejemplo, en Actopan, ahí está El Mariachi, que es más priista que nada, es líder de la CNC.

Entonces, al final en la condición en que estábamos, que pensaron que nos iban a barrer -porque además con toda la fortaleza del Estado parecía que así iba a ser- yo estoy convencido de que hoy en día tenemos una gran fortaleza partidista.

Salimos fortalecidos y unidos los que quedamos dentro, porque hay muchos que se fueron, y se fueron en contra, hay que seguir sacudiendo el árbol y al que se fue hay que expulsarlo, ya en abierto, nos quedamos los que quisimos quedarnos.

Hoy el presidente del partido tiene que dar la batalla para mantener la cohesión de los que nos quedamos en el partido.

A mí me parece que hay casos, que realmente son inadmisibles, Aquileo Herrera tres veces alcalde, diputado local y que a su tesorero lo empuje por el PAN PRD, cuando son socios además en las concesiones.

Aquileo que se vaya, personalmente Renato Alarcón no tiene nada en contra de Aquileo, lo conozco y me cae muy bien, pero el partido no puede ni debe aceptarlo, al final los poquitos que nos quedamos, dimos la fortaleza que tenemos, sin el aparato del estado, sin recursos, con una campaña de mucha tierra.

Creo que lo que a mí me toca hacer es aguantar vara, aguantar vara de los que me critican, apapachar a los que perdieron, apapacharles como lo he estado haciendo, he estado hablando no con los que ganaron, he hablado con los que perdieron y decirles oye maestro muchas gracias, diste la cara por el partido en la peor circunstancia, te lo agradezco, hay que seguir chambeando, porque cuando pierden nadie les habla y hay que mantener la cohesión del partido, en la construcción de lo que debemos de hacer como partido.

Si yo me fuera del partido en este momento, lo único que va a pasar es que los equilibrios que hay se van a romper, otra vez viene el golpeteo.

Lo que me dejó a mi este proceso, fue el cuero galvanizado, tengo la piel seis centímetros de gruesa, yo tuve un gran aprendizaje personal, entonces lo que yo tengo que hacer es aguantar vara, ayudar a trabajar para que el partido siga por la ruta correcta, meterme al tema de la asamblea nacional, revisar las estructuras, y cuando haya candidato a la gubernatura, yo seré el primero en decir aquí está, quien entra de emergente, pero le vamos a dejar la mesa puesta.

Es lo que tenemos que hacer, no me importa el nombre del que vaya a ser.

