El relleno de El Tronconal presenta filtraciones: Hipólito Rodríguez

Carolina Suárez.- Hipólito Rodríguez, alcalde electo de Xalapa, informó, en conferencia de prensa, que el lugar en donde se ubica el actual relleno sanitario es ya inapropiado, pues “este relleno presenta filtraciones de lixiviados, afectando cuerpos de agua, particularmente del río Sedeño y con ello afecta la vida de la población que se encuentra en su entorno. La población se ha quejado de enfermedades de la piel y vías respiratorias.”

Señaló que acuerdo al Plan de Acción que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) existe un estudio que contempla un diagnóstico de Xalapa y señala que no es conveniente se establezca otro relleno en El Tronconal.

“El Tronconal tiene una vida remanente de cinco años, tiempo que se considera óptimo para buscar opciones de remplazo por otro sitio nuevo, es importante hacer notar que el equipo que redacta este documento considera que no es pertinente ampliar la capacidad del actual relleno, principalmente porque sería necesaria una deforestación significativa en zonas de valor para la biodiversidad”.

“Hay un problema doble porque la empresa no cumple con el convenio original y las instituciones no están cumpliendo con evaluar el desempeño del relleno, y nos parece que no hay razones para firmar el convenio para que la empresa opere en un lugar que a todas luces es inapropiado.”, puntualizó.

Advirtió además que en su administración se interpondrá un amparo en contra de la ampliación de la concesión por 15 años más que se le dio a la empresa Proactiva.

Y agregó que dicha empresa debe ser sancionada por no cumplir con el convenio original.