En 15 días se celebrará audiencia para notificar a Duarte extradición

Redacción.- Juan Daniel Lemus, secretario del Tribunal Quinto de Sentencia en Guatemala, dio a conocer que una vez que el tribunal reciba la papelería de la solicitud de extradición e Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, se fijará fecha de audiencia, la cual tendría lugar en un plazo de entre 10 y 15 días.

En entrevista telefónica concedida a Ciro Gómez Leyva, Lemus señaló que el Ministerio Público ya tiene en su poder la solicitud de extradición, el cual tiene un plazo para entregarla al Tribunal Quinto de Sentencia para su revisión.

“Si todo está conforme a lo que se acompaña, a lo que se requiere, estaría señalando una audiencia en un plazo no mínimo de 10 y no máximo de 15 días”, señaló el secretario del Tribunal Quinto de Sentencia en Guatemala, donde se lleva el caso de Javier Duarte. En dicha audiencia la defensa del ex gobernador tendrá la oportunidad de presentar las pruebas con las que cuente.

Ya con las pruebas, continúo Juan Daniel Lemus, los jueces determinarán si procede o no a extradición de Javier Duarte de Ochoa.

Lemus expuso también que la ley “señala los recursos para si él no está de acuerdo con la solicitud”, entre ellos la apelación, el amparo, entre otros; con lo que el proceso se iría alargando.

Fuente: Grupo Fórmula.