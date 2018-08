Encuestas por alcaldías en Veracruz

• Alejandro Aguirre Guerrero

Me hicieron saber hace unos días que de acuerdo a encuestas en poder de la Federación, la repartición de alcaldías en Veracruz no quedaría tan desigual como todo apunta. En el trabajo estadístico al que tuve acceso, con corte al 2 de mayo, Morena obtendría entre 65 y 70; la alianza PAN-PRD, de 60 a 65, y el PRI-Verde, de 50 a 55 municipios.

Por su parte, tomando como base los números que tiene el partido de López Obrador, Morena se alzaría con 95 alcaldías, mínimo; mientras que los blanquiazules rondarían las 75, dejando al PRI, al menos en estas mediciones, en no más de 50 presidencias municipales.

De igual forma, la gente de la alianza PAN-PRD me mostró un documento donde se llevaría el primer lugar en la elección del 4 de junio , con al menos 100 alcaldías, seguidos de Morena, en un supuesto número que rondaría las 75, mientras que el tricolor no alcanzaría más de 45 municipios.

Ahora bien, las encuestas que tiene el PRI (y no la Federación), señalan que a pesar de un arranque disparejo respecto a sus adversarios, el tricolor podría alcanzar, en el transcurso de las campañas, las condiciones de competencia suficientes para llevarse cuando menos 80 alcaldías.

En el visoreo que hice tomando como base estas cuatro encuestas, los únicos resultados coincidentes apuntan a que la tendencia del voto en Boca del Río, Córdoba y Orizaba, favorecerá al PAN; en Coatzacoalcos y Minatitlán a Morena; mientras que el PRI podría llevarse Tuxpan y mostraría competencia en Xalapa, aunque en la capital también los de AMLO presentan potencia.

En el caso de la alcaldía de Veracruz, los números en las cuatro encuestas dan ganador al Senador con licencia, Fernando Yunes Márquez, aunque por un margen no mayor a los dos puntos porcentuales. De concretarse este resultado, el Gobernador Miguel Yunes tendría en la bolsa el padrón electoral de la conurbación, junto con Boca del Río.

Los números que observé sostienen que Córdoba será para el PAN por un margen considerable, así como Orizaba, Río Blanco y Nogales, aunque con diferencia más cerrada respecto a Morena y PRI. Llamó mi atención que en Poza Rica tiene ventaja Movimiento Ciudadano.

Cierto, no dejan de ser encuestas, mismas que hoy no garantizan algo, sin embargo, no dejan de mostrar un panorama. Tendré una actualización de números después del próximo día 20, por lo pronto… que sigan prometiendo los candidatos.

