Entrará la federación

• Yolanda Gutiérrez Carlín

El número de muertes violentas del pasado sábado superan lo que ocurre en otros estados, la muerte de cuatro niños en Coatzacoalcos y el homicidio del Comisionado de la Policìa Federal Juan Camilo Castagne, así como de un inspector y otro que fue herido y se encuentra grave, dejan en claro que no van a parar.

En Veracruz no se había dado una ejecución a un alto mando federal, tampoco se había secuestrado a un delegado como fue el caso de Martín Gelasio Calipa quien encabezaba la Conafor, levantado en Tlapacoyan y sin información de su paradero a la fecha.

Camilo Castagne era un hombre querido y respetado, estudió en Xalapa y en su juventud jugó básquetbol, buen policía, esposo y padre, amigo de sus amigos, un hombre institucional en el ejercicio de su trabajo, la PFP perdió un buen elemento, lo vamos a extrañar.

Los veracruzanos el sábado al conocer el suceso en donde pierde la vida el Comisionado, no daban crédito a la información, se preguntan qué es lo que pasa, por que en tan pocos días se incendió la entidad, pero además en redes la irritación en contra del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares por la promesa de campaña incumplida, por las muertes no aclaradas va a la alza.

El mensaje es claro por parte de la delincuencia organizada, no quieren al titular de la SSP Jaime Téllez Marié, sus días están contados, no veo cómo el mandatario pueda mantenerlo, no es difícil que un día de estos manden a un general del Ejército o un mando de la Marina a hacerse cargo de Seguridad Pública en la entidad.

Pero puede también que ya entrados en gastos, la federación plantee también el cambio del fiscal, Jorge Winckler Ortiz. Llama la atención que todo esto suceda días después de las elecciones y de dos visitas del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Columnistas y redes recordaron a Yunes Linares que se comprometió en campaña a resolver los problemas de seguridad en 6 meses, algunos utilizan su YA, YA, YA para exigirle que cumpla, los días por venir preocupan a los veracruzanos, pues en cualquier lugar y a cualquier hora los hechos violentos se presentan, como el ocurrido en Cardel en donde había familias comiendo tranquilamente.

Seguramente después de lo ocurrido el sábado a Juan Camilo, Jaime Téllez lo que quiere es irse de la SSP, este lamentable suceso le puede facilitar su salida y la entrada del Gobierno Federal a las cuestiones de seguridad en la entidad.

En su conferencia de prensa y reunión del Grupo de Coordinación el Gobernador ofreció recompensa de un millón por persona, a quien informe sobre los delincuentes que ultimaron a los oficiales de la PFP y a los menores en Coatzacoalcos, lo que no se ve es una estrategia de cómo va a lograr la paz en la entidad, esperemos sea pronto.