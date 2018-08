Equidad, Aborto y Cáncer

• Brenda Caballero

¿Alguna vez ha sufrido violencia política por razón de género? Ha sido una de mis preguntas cuando encuentro a una mujer que tiene un cargo público. Casi todas me han dicho que sí, incluso alguna vez recuerdo que la maestra Silvia Domínguez me dijo que un superior suyo tajantemente le comentó que no le daría X puesto, simplemente por ser mujer.

Además, hemos tenido casos de hostigamiento y amenazas a mujeres para que dejen a un lado sus aspiraciones para ser alcaldesas o diputadas. ¡Hasta han quemado sus casas de campaña!

Afortunadamente las mujeres han ganado espacios de elección popular por la llamada “cuota de género”, pero seamos realistas, si no existiera esa modificación seguramente los espacios seguirían siendo para los varones. En Veracruz se ha dado un avance pues en las pasadas elecciones, 56 mujeres serán alcaldesas, duplicando casi el número que existe actualmente.

Hoy celebro que la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto Feito haya propuesto la iniciativa para tipificar como delito la violencia política por razón de género. Ahora esperemos que las mujeres denuncien y que por supuesto se aplique.

II

Otra iniciativa muy controvertida ha sido la propuesta por la diputada Tanya Carola Viveros para ampliar los causales para la interrupción del embarazo. En otras palabras, busca despenalizar el aborto; en especial busca reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz.

De inmediato, un grupo opuesto a la iniciativa argumentó lo que dice el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Veracruz: “El estado debe garantizar el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos”, cancelando de este modo la posibilidad de que se practique la interrupción legal del embarazo. Luego entonces… ¿tiene razón?

De inmediato me fui a consultar a una abogada, la cual me decía que en efecto, de acuerdo a la interpretación del artículo 4º Constitucional, debería reformarse primero la Constitución del Estado.

Recordemos que el mismo artículo se reformó con la legislatura anterior, y fue aprobado con 38 votos a favor y 6 en contra a petición de la Organización “Sí a la vida” que había recaudado 25 mil firmas, la misma que aseguró llevar a juicio político a los diputados que aprobaran la iniciativa de la diputada de Morena. ¿Qué pasará entonces?

III

Este sábado, el grupo Juvecan Coatepec (Juntas Venciendo al Cáncer), cumplió su sexto aniversario y lo celebró con un evento en las instalaciones del DIF de Coatepec.

El evento inició con una semblanza del grupo, que nació el 28 de julio de 2011, cuando seis mujeres con historia de cáncer de mama (Beatriz Hernández Hernández, María de Lourdes Ortiz Ortiz, Aracely Barrios Valenzuela, Elba García Cuevas, Martha Nelda Morales García y Rogelia López Ocampo) se reunieron para intercambiar experiencias y dar apoyo a otras mujeres con el mismo diagnóstico; de allí a la fecha se reúnen cada 14 días para dar testimonio, ayuda psicológica, rehabilitación física y pláticas para orientación y canalización a instituciones de apoyo a mujeres que padecen cáncer de mama.

La doctora Rogelia manifestó su entusiasmo por los seis años que llevan ejerciendo una lucha contra el cáncer de mama e insistió en que seguirán con ella, convocando a la autoexploración mamaria, hasta que nuestros tres dedos sean tan sensibles de reconocer nuestro cuerpo, y detectar algo que no estaba allí ya que el cáncer de mama va en aumento. Considera que las mujeres cuando escuchan una plática se sensibilizan, pero en la práctica caen en la apatía y solamente llegan a atenderse cuando presentan algún síntoma del cáncer.

Para entender más el cáncer de mama, el doctor Jorge Ortiz González, oncólogo cirujano egresado del Instituto Nacional de Cancerología y subdirector del Cecan impartió la plática “Hay vida después del cáncer”.

Un momento muy emotivo es la imposición de mascadas a las nuevas pacientes y Voluntarias, así como la entrega de reconocimientos y el brindis que se hace por la vida y en el caso de las mujeres sobrevivientes de cáncer, por la sobrevida.

caballero_brenda@hotmail.com

@NumerosRojos_BC