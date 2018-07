Este martes se presentará Duarte a segunda audiencia en Guatemala

Redacción.- Será este martes cuatro de julio cuando el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se presente a una segunda audiencia a las 8:30 am, en esta ocasión, en el Tribunal Quinto de la ciudad de Guatemala, así lo informó, en entrevista para Grupo Fórmula, el Secretario de Fortalecimiento Judicial y vocero institucional de ese país, Ángel Fernando Pineda Ávila.

Dijo además que “este caso es el que se trató originalmente, el que dio origen a su captura en el departamento de Sololá, municipio de Panajachel en meses pasados”.

Indicó que por esa orden de captura y luego de la orden de aprehensión correspondiente, se mantuvo comunicación con el gobierno de México, y posteriormente ellos recibieron la solicitud formal para la extradición de Duarte de Ochoa, “esto por delitos de lavado de dinero” y agregó que “sobre esa base se desarrollará la audiencia de mañana, para determinar si es procedente o no la extradición de el ex gobernador”.

Añadió que la audiencia programada para el día de mañana, cuatro de julio, corresponde a la solicitud que se generó por parte de México en virtud de la orden internacional de captura “es el primer contacto que se tuvo de parte de todos los medios de comunicación respecto al caso del señor ex gobernador”.

Al cuestionarle si Duarte de Ochoa podría no allanarse en la audiencia de mañana, el Secretario de Fortalecimiento Judicial respondió que “si hay una posibilidad para ello”, aunque depende de la actitud procesa que el ex mandatario veracruzano tome.

Explicó que si se allana, se procederá a emitir la resolución y hacer las comunicaciones correspondientes entre México y Guatemala para el proceso de extradición.

“Si él decide no allanarse, y en consecuencia se ejerce una defensa, habrá que esperar a ver cuál es su defensa para que eso sea ponderado por los miembros del Tribunal y sobre esa base ellos emitirán la resolución correspondiente”, agregó.

“Esto es cuestión de no más de 15 días, si él no se allana, pero no se le aceptan sus pruebas de descargo y cualquier medio probatorio que intente presentar, se emite la resolución correspondiente y volvemos al plazo que comento.

Y explicó que “si se aceptan pruebas de descargo que dicen no es procedente su extradición, pues no es procedente en torno a estos delitos pero si tiene ya una procedencia en torno a los otros delitos”, aunque será el día de mañana en la segunda audiencia ante el Tribunal Quinto de Guatemala en donde se determine la situación de Javier Duarte de Ochoa.

Fuente: Grupo Fórmula.