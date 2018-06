Estoy a disposición de las autoridades para lo que sea necesario: Vicente Benítez

Redacción.- Vicente Benítez González, diputado local por el Partido Nueva Alianza (PANAL), aseguró estar a disposición de las autoridades para lo que sea necesario.

Aclaró que en ningún momento ha sido requerido por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que no sabe si existen o no denuncias en su contra, pero reiteró que está en disposición de las autoridades.

“Mi corazón es turquesa” y así será, dijo, hasta que termine su cargo en la Legislatura local.

Benítez González señaló que reiteradamente lo cuestionan acerca de este tema y de la misma manera los responde para informar y dejar en claro que él está con Nueva Alianza y con ningún otro partido como se ha insinuado.

Benítez insistió en que las autoridades deben hacer lo suyo y de requerirlo él está dispuesto a acudir, pues sabe que no tiene ningún delito que le puedan fincar y que esto no es cuestión de suerte, sino de que no hay pruebas en su contra.