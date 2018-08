Fallece en Xalapa el padre Celestino Barradas

Redacción.- Este viernes 28 de julio del 2017, en el pontificado de Francisco, y arzobispado de don Hipólito Reyes Larios, a la edad de 88 años falleció en la ciudad de Xalapa de la inmaculada Concepción, el presbítero Celestino Barradas Barrada, nacido en la población de Otates, municipio del Actopan, Veracruz en el año de 1929.

El Padre Celestino Barradas será velado en la Rectoría de la Piedad. La misa exequial será en nuestra Iglesia Catedral el día de mañana sábado 29 de Julio a las 14 horas.

El presbítero Celestino Barradas, nacido en el Otates municipio de Actopan, Veracruz, el 26 de enero de 1929, inicia sus estudios eclesiásticos el 24 de febrero de 1944 en Córdoba Veracruz.

En 1945 ingresa al Seminario en Xalapa. En 1949 es enviado a la ciudad de Roma a estudiar tres años de Filosofía, cuatro de Teología y uno de Historia de la Iglesia. El 2 de abril de 1956, es ordenado sacerdote.

Para 1957 regresa a Xalapa y estando 9 años en el Seminario Mayor. Durante más de 42 años trabajando en parroquias y se le tiene un gran recuerdo como párroco en la histórica parroquia de San José, sus últimos años fue Rector en la Santa Cruz en la arquidiócesis de Xalapa de la Inmaculada.

“En 1957 don Guillermo Ranzahuer me pidió que escribiera la historia del seminario y me piqué con la historia. La tarea fue difícil, ardua, porque la historia se hace con documentos y no con fantasías. Revisé todos los legajos de Catedral. Siempre he sido párroco y como dice la canción, el tiempo que me quedaba libre si me era posible lo dedicaba a la historia. Ha sido algo fascinante y creo que la Iglesia de Veracruz tiene muchas cosas claras a partir de esa investigación. Aún faltan muchas cosas, tendrán que venir otros a escarbar más, pero las bases para construir una profunda Historia de la Iglesia en la entidad, están firmes.”

“Desde 1963 había comenzado un estudio sobre el Seminario que publicó tres años más tarde, en 1966. La ocasión, como suele suceder, fue el centenario de esta institución benemérita, a la que hay que dar su lugar entre el Colegio Preparatorio de 1843 y la Escuela Normal Veracruzana de 1886, para no enumerar todas las instituciones educativas que dieron fama de culta a la ciudad capital del estado de Veracruz”.

Entre su obra destacan:

Historia de la Iglesia en Veracruz:

Tomo Primero (1518-1895), 345 páginas;

Tomo II (1895-1918) 399 páginas;

Tomo III (1920-1989) 593 páginas.

Todos en Ediciones San José, Xalapa, Ver., 1990.

Memorias (Ediciones San José, Xalapa, 2010).

Fuente: Arquidiócesis de Xalapa.