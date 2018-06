Fidel Herrera y Javier Duarte mantuvieron una relación cercana con Odebrecht: MAYL

Carolina Suárez.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, se refirió a la lista de la PGR en la que se señala aparece el ex mandatario Fidel Herrera por presuntos vínculos con la empresa Odebrecht, e indicó que la relación entre el ex gobernador y la empresa hace suponer negociaciones que no están dentro de la Ley.

“Lo que yo tengo presente es que en efecto durante los gobiernos de Fidel Herrera y de Javier Duarte, ellos mantuvieron una relación muy cercana con la empresa y con el dueño de la empresa que hoy está encarcelado en Brasil, entonces es de suponerse que siendo los dos, tanto Fidel Herrera como Duarte, gente totalmente corruptas y siendo corrupto el dueño de Odebrecht seguramente lo que negociaron no fue dentro de la Ley”.

En otro tema, se refirió a la armadora china que armará vehículos en el estado, aseveró que se verifica para saber si es una inversión cierta y que realmente generen empleo y desarrollo, de ser así dijo que serán apoyados.