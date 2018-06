Fomenta ISSSTE-Veracruz donación altruista de sangre para salvar vidas

Xalapa, Ver; 14 de junio de 2017.- Para fortalecer la cultura de la donación de sangre y salvaguardarla para disposición de los derechohabientes que la requieren, el ISSSTE en Veracruz cuenta con bancos de sangre en la Clínica Hospital Xalapa, en Orizaba y en el Hospital Regional de Veracruz, donde se cubren las demandas de sangre y hemocomponentes para la atención a los derechohabientes, o en caso de ser necesario se brinda apoyo a otras instituciones de salud, afirmó el Encargado de la Subdelegación Médica, Gustavo Montero Olvera.

En el Instituto la mayor parte de captación de unidades de sangre se da por reposición a las ya transfundidas, otras forma de obtenerla se da por donación altruista o familiar; por lo que el ISSSTE en Veracruz, por instrucciones de la Delegada, Elízabeth Morales García fomenta a la población la donación de sangre para hacer conciencia de la importancia de ayudar a los demás.

En el Día Mundial del Donante de Sangre, el ISSSTE exhorta a sus casi medio millón de derechohabientes en Veracruz y a toda la población, a conformar una red altruista de donadores voluntarios, regulares y sanos, que hagan de esta práctica un mecanismo de ayuda humanitaria para brindar oportunidades de vida y salud a miles de personas que lo requieren.

Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de dar difusión acerca de la necesidad de disponer sangre y productos sanguíneos inocuos y agradecer a los donantes por permitir salvar vidas humanas.

“La sangre es un recurso importante en todos los tratamientos programados y en las intervenciones quirúrgicas urgentes; así mismo permite aumentar la esperanza y calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos quirúrgico complejos”, explicó el Encargado de la Subdelegación Médica.

Los requisitos para donar sangre son: portar un documento de identidad con fotografía; tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud en general; pasar la evaluación previa para verificar si realmente está en condiciones de donar sangre; no tener perforaciones en caso de ser hombre o tatuajes; no haber ingerido bebidas alcohólicas durante las últimas 24 horas; tener un ayuno de 4 horas y no haber consumido alimentos ricos en grasas ni lácteos, en caso de lo contrario se deberá tener un ayuno de 6 horas.

El Instituto vigila y cumple con protocolos de control de calidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes terapéuticos, con lo cual brinda confiabilidad y seguridad a los donantes y a los receptores.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, (OMS), cada año se reciben en el mundo 108 millones de unidades de sangre, mientras que en México, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea reporta diariamente casi cinco mil donaciones.

El ISSSTE a nivel nacional y bajo la tutela del Director General, José Reyes Baeza Terrazas cuenta 44 bancos de sangre y 41 servicios de transfusión en el país, a través de clínicas hospitales, hospitales generales, hospitales regionales y en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.