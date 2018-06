Ganadores sin gloria

• Braulio Javier García Nieva

Rufutados, rechazados y hasta odiados algunos, así son los ganadores en esta contienda electoral, ganadores sin la gloria de un pueblo que en su mayoría los elija y no es culpa de ellos sino de nuestro sistema electoral aplicado al día de hoy.

Los actúales ganadores en su gran mayoría fueron cuestionados hasta el límite del famoso voto por voto y casilla por casilla y aunque aún así hayan demostrado que ganaron, la sociedad no quedó contenta.

¿ Y como van a estarlo?

De cada 10 ciudadanos 5 no votaron; sin embargo se quejan y de los 5 que votaron 1… Si estimados lectores sólo uno de ellos voto por el candidato ganador, así en la mayoría de los casos; es decir, de la población total de cada municipio, distrito o estado solo un ciudadano de cada 10 voto por el triunfador de la contienda electoral, el resto no voto o lo hizo por un partido pequeño o su candidato quedo muy pero muy cerca de ganar, más sin embargo, no gano.

Lo anterior nos muestra que la gran mayoría de la población no está de acuerdo y no se siente identificada con su próxima autoridad. Esta realidad latente de pasiones encontradas y de multitudes inconformes crea espacios para los falsos mesías para los falsos profetas y para un sin fin de personajes que con tan solo un poco de carisma pueden ser capaces de encaminar toda esa inconformidad hacia sus propios y muy particulares intereses.

Es así como en la estabilidad social actual se ve afectada por los perdedores de la contienda, de su madurez o en algunos casos de los chantajes que hagan para perturbar la vida social en sus poblaciones.

Aquí es donde tenemos que actuar, hay que cambiar el discurso y hacer conciencia que así es nuestra joven democracia.

Lo que tenemos que hacer en vez de descalificaciones e inconformismo pasivo, es solicitar a los triunfadores de la contienda electoral, la plataforma que llevarán a cabo como nuevo gobierno cuando tomen protesta.

¿Cuanto saben de su comunidad, su ciudad, su municipio y su estado?

¿Cuál es la estrategia de aplicación de sus nuevas políticas públicas?

¿En que participará la sociedad en todo esto?

¿Como estará integrado su gabinete a acompañarlos en su mandato? y si este tiene el perfil adecuado.

En el caso del estado de Veracruz, la ley de obra pública no establece criterios de perfil para el cargo de director de desarrollo urbano, siendo esto un grave error.

Para el caso de director de obra pública si establece perfil pero al final del párrafo un diputado de la pasada legislatura agregó la palabra “preferentemente” para tragedia de los veracruzanos.

Pero existe un punto que muchos alcaldes deben de tomar en cuenta. Para la firma de los planos, proyectos, permisos o la simple autorización de construcción, debe ser un arquitecto o ingeniero, el cual como lo establece la ley de profesiones del estado de Veracruz, deberá contar con título y cédula profesional para poder ejercer las funciones de un profesionista llámese Arquitecto o Ingeniero.

Así que si alguien está firmando, autorizando, avalando o tramitando proyectos, planos o permisos y se encuentra incumpliendo estos requisitos está infringiendo la ley; y si ese alguien fue nombrado por el presidente municipal ya serían dos infringiendo la ley.

Así que Sres. próximos alcaldes de los 212 municipios de Veracruz o de los 38 de Coahuila, ahora que la sociedad los ha favorecido con el voto de confianza, es momento de en verdad poner en marcha ese cambio que tanto han venido prometiendo en campaña, es la hora de recuperar la confianza del electorado, por lo tanto llegó el momento de que cumplan la ley desde el inicio de su mandato. Esa petición es muy básica y esperamos que si se cumpla, ya más adelante pasaremos al siguiente nivel, que es la planeación de su municipio en un plan de desarrollo municipal, unos de sus primeros compromisos a cumplir cuando entren en funciones.