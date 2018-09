Gobernar mejor, no se está haciendo

• Yolanda Gutiérrez Carlín

Las once ex integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres manifestaron que el gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares está “creando un caldo de cultivo” al no cumplir con las ofertas de campaña y que era promesa el “favorecer y trabajar por los derechos y la vida de las mujeres”.

El miércoles renunciaron las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres por falta de información de quienes integran el organismo y del gobierno del estado, comentan que desde que está Sara Gabriela Palacios Hernández al frente del IVM no conocen los programas ni la ruta que se va a seguir para proteger al género.

La investigadora de la Universidad Veracruzana, Estela Casados señaló que con la alternancia esperaban un verdadero cambio y no difamaciones como las que se han dado, ya que se “filtró” que a las miembros del Consejo el gobierno anterior les pagaba, la realidad es que en lo que va del año van 94 feminicidios sin que el Instituto y el gobierno hayan realizado acciones para evitarlos, tampoco el combate al maltrato de mujeres, avance en la equidad de género, etc.

El IVM está peor que antes, las ex consejeras aseguraron que “este gobierno es autoritario” no hay acceso a programas ni a apoyos para realizar accciones en bien de las mujeres; por eso mejor se van pero seguirán haciendo su trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil, ya que dentro del instituto es imposible.

Hicieron un llamado al Ejecutivo para “gobernar mejor; no lo está haciendo” que el tiempo que le queda revierta lo que sucede, que enmiende la plana en las políticas públicas en el tema de las mujeres, “parece que no está enterado de lo que pasa en las instancias”.

El IVM debería trabajar por la igualdad de género combatiendo la violencia y discriminación hacia la mujer, llama la atención que precisamente juntas las 11 mujeres que conformaban el Consejo deciden irse por la falta de atención además del desaseo al interior del Instituto.

El organismo debe ver también la prevención de trata de personas, el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, la relación entre la mujer y el medio ambiente, la equidad de género, pero por lo que dicen las ex consejeras preparan el terreno para una titular a modo, en lugar de permitirles realizar su labor.

Las 11 mujeres renunciaron porque no piensan seguir legitimando al IVM pues ya perdió su objetivo, la junta de gobierno no ha tenido el honor de “ser encabezada por su presidente, el titular del ejecutivo en ninguna de sus sesiones”, fuera del discurso “hay un nulo interés por la vida y los derechos humanos de las veracruzanas”.