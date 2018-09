Guerra mediática estéril entre MAYL y AMLO: Ernesto Ruffo

Redacción.- Ernesto Ruffo Appel, senador de la república, sigue firme en sus aspiraciones para llegar a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), asegurando que ya son muchos los mexicanos que le han solicitado que busque dirigir las riendas de México.

“Ya he recibido varias invitaciones de panistas y ciudadanos en general que me han hecho pensar seriamente en participar en la elección interna de mi partido, el PAN, que me permita buscar la presidencia”, señaló Senador.

En ese sentido, dijo que le ha dado seguimiento a los likes que constantemente han aparecido en su teléfono desde su estado natal, donde ya fue gobernador y senador de la República “y eso me ha llevado a considerar seriamente la posibilidad de participar en la contienda interna del PAN y pues bueno, si quieren, quiero”.

El integrante de la Cámara alta señaló que su principal bandera en una campaña presidencial sería “acabemos con la corrupción”, ya que este mal ha llevado a México a pasar la peor situación económica de su historia.

En otro orden de ideas, pidió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que busque las pruebas suficientes para destapar la corrupción con la que se maneja el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, tal y como lo hizo con Javier Duarte de Ochoa.

“Con pruebas documentales y no con una mediática guerra estéril que no beneficia ni a su gobierno ni a los veracruzanos, es algo desgastante, por ello mejor que busque las pruebas para acabar de tajo con este sujeto que solo es un populista y no un verdadero político”.