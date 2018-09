Hermana del fiscal Winckler denuncia a Rocío Nahle por difamación

Redacción.- Ana María Winckler Ortiz, hermana del Fiscal General del Estado, denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la diputada federal Rocío Nahle por difamación.

En la denuncia, Ana María Winckler expresa que los señalamientos en su contra, en los que se afirma que fue ella quien entregó el dinero a la diputada local Eva Cadena para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, han agraviado a su persona toda vez que estos comentarios se reprodujeron en las redes sociales y medios de comunicación.

Desmiente también que, como lo dijo el diputado federal Cuitláhuac García, ella labore en el Consejo Estatal de Seguridad Pública “y esas manifestaciones que son falsas atañe mi calidad de persona”.

“El hecho de que empiecen a circular noticias difamadoras en mi contra por parte de la ya citada diputada federal Rocío Nahle García, causa un problema en el sentido de que la ya citada diputada federal vulnera mi dignidad como persona”.

La hermana del fiscal Jorge Winckler asegura, en la demanda, que siempre se ha manejado con decoro y honestidad.

“Además quiero asentar que yo no conozco a ninguna de las dos (Rocío Nahle y Eva Cadena), ni he entrado dinero para campañas electorales, ni he recibido para campañas electorales; por lo que es notoriamente es una difamación que están haciendo en mi contra”.

De igual forma en sus redes sociales, Ana María Winckler pide que Rocío Nahle se retracte de lo dicho “pues será muy diputada o lo que quiera pero no puede ir por la vida “señalando y acusando sin pruebas, tratando de salpicar sus porquerías políticas y de sus partidos, cosa que por cierto no me interesa”.