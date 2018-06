Historias del crimen ligadas a comicios del 2017 en Veracruz

(1)

En Hueyapan de Ocampo, bajo las siglas del PVEM, participó durante los comicios del 2017 el ex presidente Gaspar Gómez Jiménez en búsqueda de su tercera alcaldía.

Afortunadamente perdió.

Durante su segunda gestión edilicia en el período 2010-2013, Gómez Jiménez mantuvo como comandante municipal a Sergio Servando Montalvo (a) “El pelón”, quien fue jefe de plaza de los zetas en Villa Allende, Coatzacoalcos y coordinó a los sicarios que en febrero del 2014 dieron muerte al reportero Gregorio Jiménez De la Cruz “Goyo”.

Servando Montalvo fue asesinado el 30 de marzo del 2015 en Yanga, Veracruz y dos años después su ex patrón tomó parte de la elección de alcaldes; un proceso marcado por la violencia durante la campaña de sólo un mes, el de mayo, así como la fecha de la jornada, el 4 de junio y los tres días previos a ésta.

La elección de Veracruz cobró tres vidas vinculadas directamente a las actividades proselitistas.

En Amatlán de los Reyes asesinaron a una militante del partido Movimiento Ciudadano, de acuerdo a la denuncia pública del líder estatal Armando Méndez de la Luz, realizada el dos de junio.

En Mixtla de Altamirano –el primero de junio- murió tras un atentado a balazos el militante de MORENA Alfredo Tlalcaxtecatl, de 24 años.

En Catemaco, también baleado, murió el militante del PAN Fermín Mendoza González cuando tomaba parte de una protesta frente a la casa del alcalde Jorge González Azamar el viernes 2 de junio.

(2)

He ahí las huellas directas de la sangre involucrada en los comicios del 2017 en Veracruz.

Hubo más en materia de añejos vínculos fuera de la ley que buscan compenetrar un círculo –el del poder- de por sí vinculado al crimen organizado (Miguel Angel Yunes Linares dixit).

Tras un atentado a tiros contra la casa del candidato del PRI/PVEM a la alcaldía de Coxquihui en la sierra totonaca, el gobernador Yunes Linares acusó al presidente Reveriano Pérez Vega de encabezar una banda dedicada al robo de combustible y otros delitos e identificada como “los pelones”.

A este grupo de sicarios a cuyo frente está el edil, el jefe del ejecutivo lo acusó del asesinato de cinco policías en marzo pasado y de la violencia pre-electoral del jueves primero de junio.

(3)

El 18 de abril del 2012 fue detenido el alcalde de Chinameca Martín Padua Zúñiga cuando convivía con un grupo de presuntos integrantes del cartel de los zetas.

Elementos del ejército llevaron a cabo la captura luego de que horas antes ocurrió un enfrentamiento armado entre miembros castrenses y supuestos integrantes del crimen organizado.

El alcalde de Chinameca, en el sur de Veracruz, se hallaba en una casa ubicada en el vecino municipio de Minatitlán.

El 23 de diciembre del 2013 Martín Padua Zúñiga -a la sazón militante del PAN- fue dejado en libertad por órdenes de un juez al no encontrar elementos legales para mantenerlo en prisión.

En el 2017 Martín Padua Zúñiga volvió a competir por la alcaldía de su natal Chinameca.

Ahora bajo las siglas del PT.

El 3 de mayo pasado, a punto de iniciar la campaña, sufrió un atentado cuando llegaba a su casa.

Desconocidos dispararon en cuatro ocasiones en contra suya.

Resultó ileso.

La elección también: Martín perdió