La FGE detuvo a José Luis Méndez, asesino del ex tesorero de Coatepec

Redacción.- La Fiscalía General del Estado (FGE), detuvo a José Luis Méndez, responsable de acuchillar hasta la muerte al ex tesorero del ayuntamiento de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, asesinato presuntamente ordenado por el alcalde, Roberto Pérez Moreno, “Juanelo”, prófugo de la justicia.

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a José Luis en la comunidad de Bella Esperanza, congregación del Pueblo Mágico, y lo acusan del asesinato del ex tesorero municipal el 22 de agosto de 2014, en el que participaron Eder Omar Álvarez, alias “El Boss”, subdirector de Seguridad Pública municipal, su escolta, Jairo Brígido Caballero y el motopatrullero Francisco Sandoval Hernández, ya se encuentran presos por su responsabilidad en el asesinato del exfuncionario.

Según declaraciones de Caballero Espinoza ante las autoridades ministeriales, escuchó al alcalde decir: “¿Hasta cuándo me vas a quitar al Tesorero?, porque no me deja mover la lana a mi antojo y a ti te quiere chingar porque no le has entregado la cuenta del SUBSEMUN; así que espero que le des piso inmediatamente”.

La gestión de Roberto Pérez estuvo plagada de irregularidades, acusaciones de nexos con el crimen y desvíos millonarios a las arcas municipales.

En el tema de seguridad, su policía fue disuelta y entró en funciones la Fuerza Civil, los habitantes de Coatepec lo señalan como la causa de que las extorsiones, balaceras, secuestros y asesinatos se hicieron presentes en el día a día de los coatepecanos, todo esto por sus presuntas relaciones con delincuentes.

Después de pedir licencia como alcalde para enfrentar la denuncia de la FGE por ser el presunto autor intelectual del asesinato de su ex tesorero, en julio de 2015, la Legislatura del Estado votó por unanimidad desaforarlo.

Y en septiembre de ese año, el entonces fiscal Luis Ángel Bravo lo declaró prófugo de la justicia.

Con la detención de José Luis Méndez, “El Apache”, sólo restaría detener a Brayan Argenis Alvarado, “El Cabo”, y al autor material del homicidio, el propio Juanelo, ex alcalde prófugo de Coatepec.