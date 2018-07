La figura de un comisionado especial de seguridad para Veracruz no servirá para disminuir la violencia: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, rechazó, en entrevista de radio, la propuesta de algunos partidos políticos sobre la llegada de un comisionado especial de seguridad a al entidad.

“La figura de un comisionado especial de seguridad para Veracruz no servirá para disminuir la violencia.”, advirtió.

“Quieren sacar raja política, no tienen ni la menor idea de que se trata, quieren dar la impresión de que el gobierno no hace nada. Si el tema se resolviera nombrando a quien fuera, yo lo firmó hoy, no tengo problema. Quien piense que se puede nombrar a un señor que tenga una solución mágica que nos digan quien es y lo voy a buscar a donde sea.”, puntualizó.

Señaló que el único enfoque posible para combatir la inseguridad es que está la de trabajar en coordinación con el gobierno federal: “Nosotros no nos equivocamos, este es un tema de responsabilidad federal, es delincuencia organizada, no me lavó las manos, por eso decidí entrarle personalmente”.

“Es muy sencillo decir que debemos cambiar de estrategia, yo pregunto ¿cuál? la estrategia que seguimos es primero enfrentar una emergencia, después reconstruir lo que nos dejaron hecho trizas, es muy fácil de decir desde una redacción o página de internet porque no mejora la inseguridad y otra es decir cómo vamos hacer para comprarle llantas o poner gasolina a las patrullas porque dejaron en la más absoluta quiebra al estado”, señaló.

Calificó de “estúpidos” a quienes señalan que Veracruz debe pactar con la delincuencia organizada.

Dijo que hasta el momento el grupo de coordinación Veracruz lleva cinco domingos reuniéndose, y volvió nuevamente a respaldar el nombramiento de Jaime Téllez Marié al frente de la Secretaría de Seguridad Pública: “Téllez es un funcionario que gana lo de un secretario y arriesga la vida”.

Yunes Linares criticó a los medios de comunicación quienes dijo están a espera de soluciones mágicas, y son añorantes de las épocas de Duarte: “Dicen estábamos mejor con Duarte, estaban mejor ellos, entre otros, compañeros que recibían cientos de millones de pesos del gobierno de Veracruz para elogiar a Duarte, esos son los que dicen Yunes está fallando, está fallando Téllez Marié, los que ya no reciben. Yo pregunto cuánto recibieron los Sánchez Macías, dueños de El Heraldo y todas esa cadena, cientos de millones del erario, hicieron una cadena, esos cientos de millones de pesos no deberían estar mejor en patrullas, en cámaras, en armamento, y puedo citar diez más”.

Fuente: XEU Noticias.