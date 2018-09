La mano que entrega el billete

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

A escasos once días de que se realicen las elecciones municipales en el estado de Veracruz, este jueves, el periódico El Universal publicó otro vídeo -el cuarto de la serie- de la diputada local Eva Cadena en donde se ofrecen otros cinco millones de pesos para apoyar la candidatura a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con la novedad de que sugiere que se acerquen a la diputada federal Rocío Nahle, quien, dice, “le acerca los dineros a López Obrador”.

Pero también este jueves la diputada Rocío Nahle fue entrevistada por Ciro Gómez Leyva quien reveló un dato muy importante que hasta ahora no se había dado a conocer y es que la mujer que ha hecho las entregas de dinero en efectivo, es nada más y nada menos que la hermana del Fiscal de Veracruz, Jorge Winkler.

Este nuevo vídeo -que muy posiblemente no sea el último de la serie- forma parte de una campaña bien orquestada para deteriorar la imagen del líder nacional de MORENA Andrés Manuel López Obrador, ya que de los resultados que se tengan en las elecciones municipales en Veracruz, dependerá en buena medida la fortaleza que pueda alcanzar en las elecciones presidenciales del año entrante en que se estará compitiendo por la presidencia de la República.

Veracruz es un bastión electoral muy importante, de ahí que no resulta extraño que los políticos y los partidos políticos se estén dando con toda la fuerza a su alcance.

Todavía falta poco más de una semana para que los veracruzanos acudamos a votar el domingo 4 de junio y por eso no sería extraño que nuevamente sigan apareciendo más vídeos y otros recursos para debilitar a los candidatos de MORENA principalmente.

Por eso no debe extrañar a nadie, que en los próximos días, finalmente, después de más de varias semanas de la “captura” del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, en donde sigue recluido, ahora sí, la Procuraduría General de la República envíe el oficio al vecino país, para que pueda ser regresado a nuestro país, en unas cuantas horas.

En el vídeo publicado por El Universal, la diputada local Eva Cadena -que pidió a los periodistas en el Congreso que ya la dejen descansar porque está muy violentada- platica con una mujer, que aparentemente es la misma persona que apareció en el primer vídeo.

La mujer le reitera el ofrecimiento de apoyar la candidatura del líder de MORENA para lo cual le manifiesta la intensión de entregarle 5 millones de pesos más, de parte de “unos amigos” que están interesados en apoyar la campaña presidencial de AMLO.

La interlocutora de Eva Cadena le insiste en varias ocasiones la intención de entregarle el dinero al líder de MORENA, por lo que Eva Cadena le responde que si no se han puesto en contacto con la diputada federal Rocío Nahle, quien afirma la diputada local, es la que “le acerca los dineros a López Obrador”.

En respuesta mañanera en el noticiero de Ciro Gómez Leyva habló la diputada Rocío Nahle y rechazó ser la operadora financiera de López Obrador, en cambio reveló que Ana María Winckler, hermana del Fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, fue la persona que le dio el dinero a la ex Diputada de Morena.

Rocío Nahle, diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exige que se muestre el video completo y se vea quién llevó dinero a la diputada de Veracruz, Eva Cadena.

Ya que todo indica que la persona quien entregó los recursos a la también excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas es la hermana del fiscal de la entidad Jorge Winckler, Ana María Winckler.

“Aquí hay un hecho delictivo, en el primer video hay una persona que da dinero y otra que recibe dinero, nosotros ante eso pusimos una denuncia en la FEPADE y pedimos que se investigue en la PGR”, dijo Rocío Nahle.

Lo anterior después de que El Universal nuevamente publicó un video en donde Eva Candena señaló a la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, como la “operadora financiera” directa del político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy extraño que no encuentran los vídeos del Hotel Terranova donde se dio el dinero, los 500 mil pesos; el fiscal Winckler envió por los vídeos al Hotel Terranova y no aparecen y no aparecen porque todo indica, y si me equivoco para eso quiero y pido que salga el vídeo completo, que la persona que va a llevar el dinero es la hermana del fiscal Winckler, Ana María Winckler”.

No es casualidad, prosiguió, que este jueves salga el vídeo cuando Morena tiene actividades rumbo al cierre de campaña en la entidad.

“Le pido y le exijo respeto como política, como dama, como veracruzana al gobernador, que se asuma como tal. Este tipo de espectáculos, este tipo de eventos es característico de él”.

Rocío Nahle negó ser ella quien le acerque los recursos económicos al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. “Es una mentira total, ni yo ni nadie le acerca el dinero a Andrés Manuel, Andrés Manuel no necesita operadores ni tiene ni nada”.

Antes de concluir aceptó que Eva Cadena fue una mala elección de candidata en Las Choapas.

Habría que ver quien fue el que decidió que la diputada local pidiera licencia para irse a buscar la presidencia municipal de Las Choapas.

Pero este escándalo no termina aquí, vienen los cierres de campaña de los y las candidatas de MORENA a las presidencias municipales en el Estado de Veracruz y adivinen quien vendrá a Xalapa a apoyar el cierre del candidato Hipólito Rodríguez Herrera, ¿adivinaron? La mismísima diputada federal de MORENA, Roció Nahle.

Así que como dirían los clásicos en el beisbol: esto no se acaba, hasta que se acaba.

