La oportunidad de Pascual

• Salvador Muñoz

A Héctor Yunes Landa le causa extrañeza “la detención selectiva de priístas” en pleno proceso electoral. Se refiere al caso de Pascual Lagunes, líder sindical en Tamsa; pero igual abarca a Miguel Ángel Mariscal, presidente de la Unidad de Barrios y Colonias de Veracruz y a los hijos de Rosa María García López, una lideresa de sección priísta.

En cambio, la respuesta social (sí, en las redes sociales), era de aplaudir la detención de Pascual Lagunes, salvo honrosas excepciones que vieron en ésta, tintes político-electorales.

En el caso de Miguel Ángel Mariscal, simplemente se giró una orden de aprehensión por los delitos de robo calificado y daños dolosos con causa penal 219/2016 en agravio de Santo Javier Maldonado Cruz…

En el caso de los hijos de doña Rosa María, fue Seguridad Pública, si no mal recuerdo, la que los detuvo por disturbios o alterar el orden público justo cerca de un evento del candidato a la alcaldía Fernando Yunes Márquez.

Los dos últimos casos, uno tras pagar fianza; los otros, tras pagar multa, fueron puestos en libertad. Pascual, para envidia de muchos de nosotros, ¡en el fresco bote!

II

La agencia Servicios Profesionales de Información (SPI) Veracruz informó que la detención de Pascual Lagunes ocurre a casi dos meses del enfrentamiento ocurrido afuera del auditorio del Sindicato Nacional “Unidad y Progreso”, ubicado en la colonia Casas Tamsa, entre seguidores del detenido y simpatizantes del líder del Movimiento “Libertad por la Democracia”, José Carlos Guevara Moreno, el cual arrojó un saldo de dos muertos y 17 heridos de bala, entre ellos, un reportero.

“Los agentes ministeriales dieron lectura a la orden de aprehensión que un juez giró en su contra como probable responsable del delito de homicidio y otros”.

Vale citar que Pascual Lagunes ha estado al frente del Sindicato “Unidad y Progreso” por más de 20 años.

III

A la fecha, no conozco líder sindical pobre. Y más cuando ha detentado el poder por años… bueno, deja de ser “Líder” para convertirse en “Cacique”.

El grado de responsabilidad que tenga Pascual Lagunes en los hechos donde perdieron la vida dos trabajadores y que por suerte, mucha suerte, el reportero Israel Hernández sobreviviera después de que lo alcanzara una bala, será un asunto que tenga que resolverse en el Juzgado.

Pascual Lagunes sólo está en esas oportunidades que da la vida en un momento de crisis: te hundes o simplemente sales más fortalecido que nunca.

Mientras, en Pacho, ya esperan que a la integración del Gabinete de ex funcionarios, se una la conformación de un sindicato de internos.

IVAI: Naldy Rodríguez

Este viernes vence la convocatoria para el registro de quienes aspiren a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Si se recuerda, va a cumplir un año desde que Fernando Aguilera de Hombre dejara el cargo de Comisionado y acabara como secretario del Trabajo, en lugar de Gabriel Deantes Ramos, justo al final del Gobierno Duartista. Entonces, quién sabe a quién se le ocurrió perfilar al IVAI al mismísimo Deantes Ramos y entonces allí torció el rabo la marrana porque se politizó el asunto, al grado que se estancó el nombramiento del Comisionado.

Ahora que se reabrió la convocatoria, uno espera que ningún duartista tenga la ocurrencia de haberse “apuntado” porque sonaría más a burla que otra cosa. En el caso de Dalos Ulises Rodríguez, ex procurador de Medio Ambiente, al fin libre de buscarlo, no deja de ser ubicado como Hectorista. En lo personal, me da gusto que la maestra, la compañera, la reportera, la editora, la comunicadora, Naldy Rodríguez Lagunes, busque integrarse al IVAI.

Hace un año lo intentó pero los intereses políticos que rodearon a la pasada Legislatura, obstaculizaron el proyecto.

Es seguro que si los diputados se decidieran por conocimiento, experiencia, capacidad, trayectoria, nuestros lectores, nuestros estudiantes, hasta El Universal (en donde es corresponsal), perderían a una excelente reportera y columnista, así como a una gran maestra, pero al final Veracruz ganaría con Naldy Rodríguez consolidando el equipo que hoy en el IVAI se ha conformado.

Proyecto Antonio del Río

El pasado 10 de mayo, en una escuela primaria del puerto jarocho, las madres fueron festejadas y no precisamente por un candidato, sino por un señor de nombre Antonio del Río. Este jueves, se presentó en la escuelas Ejército Mexicano, ubicada en la colonia Miguel Alemán de Boca del Río, donde se comprometió a poner climas a los salones de dicha escuela. No tiene color o partido. Todo lo hace de forma altruista y cuentan que trae otros apoyos para las familias de escasos recursos de Boca del Río, como son pintura para fachadas de casa, asesoria jurídica gratuita, construcción de baños, apoyo en medicina y lentes. A él se están sumando gente interesada en apoyar, como Martín Ramos Rivera, boqueño de “coraza”… no hay que perder de vista a Antonio del Río, porque su interés ya abarca hasta Tuxpan, donde proyecta un muelle ecológico…

smcainito@gmail.com