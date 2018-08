Las opiniones de Tanya Carola no son opiniones de MORENA: Manuel Huerta

Redacción.- Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dijo, en conferencia de prensa, que las opiniones emitidas por la diputada local de su partido, Tanya Carola Viveros Cházaro, no representan la postura de los integrantes del grupo legislativo de MORENA o del partido en particular.

Señaló que la diputada Viveros Cházaro ha realizado uso de sus derechos de libertad parlamentaria y por esta razón ha emitido su opinión personal sobre temas como el aborto y las guardias vecinales.

” En MORENA existen de todas las opiniones, en estos y en otros temas. Hay temas que son muy sensibles a la sociedad, lo que se plantea en este caso, es una consulta ciudadana.”

“Creo que la población debe decidir sobre que es lo mejor para ellos y si algún integrante de MORENA quiere opinar sobre este tipo de planteamientos como el aborto o las guardias vecinales, debe emitir su opinión aclarando que es a título personal.”

“Yo respeto mucho la libertad de la gente, y creo que los hombres y las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, pero esa es mi opinión y habría que esperar a la postura del partido.”

En otro tema, señaló que las autoridades de la Ciudad de México, deben de investigar la participación de elementos policiales estatales, en el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres.

“Seguimos exigiendo justicia en las investigaciones a los agravios de los periodistas, sin comprender porqué no se profundizan las investigaciones hacia las autoridades que en ese momento algo tuvieron que ver, particularmente lo digo porque no puede ser que solo los estén juzgando por corrupción y no estén juzgándolos por este tipo de delitos que son de lesa humanidad y no hay satisfacción de la sociedad y del gremio.”

“Es un claro ejemplo de como entre las autoridades y los delincuentes no se distinguen los niveles que deben dividirlas, aquí se borran y ya no sabemos quién anda de qué lado, a veces hay delincuentes en el gobierno y hay parte del gobierno en la delincuencia y no hay atención a los problemas de inseguridad ni de procuración de justicia.”, puntualizó.