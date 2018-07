Legislaremos por una educación inclusiva en Veracruz: Cinthya Lobato

Redacción.- Cinthya Lobato Calderón, diputada local del PAN, asistió como invitada especial al Primer Informe de Evaluación de la Zona 301 de Educación Especial Estatal, y ahí dio a conocer que en los próximos días presentará una serie de propuestas de reforma y adiciones a la Ley Estatal de Educación con la intención de que exista una verdadera Educación Inclusiva en Veracruz.

”No deben de existir veracruzanos de primera o de segunda.”, afirmó.

La diputada panista, detalló que previo cabildeo con sus compañeros diputados, tiene la certeza de que se habrán de consensar fuerzas para proponer reformas y adiciones a la Ley de Educación de Veracruz.

“Es necesario hacer modificaciones en programas y en conductas; en la optimización de recursos humanos, financieros y estratégicos y, en los refuerzos indispensables para que en el Sistema Educativo estatal, la Educación Inclusiva sea una realidad sin pretextos; una política pública efectiva en los centros de Educación Básica tanto regulares y como en los de Educación Especial.”, aseguró..

En su mensaje previo a la entrega de reconocimientos a los participantes, la diputada recordó que hace 6 semanas convocó a la realización de Mesas de Trabajo para recoger propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida y la Educación Inclusiva para personas con Trastorno del Espectro del Autismo con el objetivo de cerrar filas entre madres, padres, familiares, docentes, especialistas y terapeutas con la finalidad de avanzar en la agenda pendiente que existe con las personas con TEA y como una plataforma para replicar en favor de quienes tienen una discapacidad.

“Muchos de ustedes conocieron y participaron en estos foros ciudadanos que han sido fundamentales en su riqueza de propuestas y demandas así como en el diseño de una ruta para corregir lo que no está funcionando; fortalecer lo que sí está resolviendo y explorar nuevas alternativas, métodos, procesos y reformas legales necesarias y urgentes a fin de ganarle la batalla a la indiferencia, a la ignorancia, a la insensibilidad y a la discriminación, que son flagelos que debemos erradicar en todo ámbito social, laboral y económico y también, en el Sistema Educativo.“, refirió.

Destacó la próxima presentación de un “Acuerdo ciudadano para el mejoramiento de la calidad de vida y la Educación Inclusiva para las personas con Autismo en Veracruz” que surgió de los encuentros y diálogos de quienes se han acercado a ella para solicitarle se dé a las personas con alguna discapacidad las oportunidades a las que por derecho le corresponden.

Aprovechó para informar sobre un Programa Piloto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz (ICATVER) el cual capacitará a padres de familia a fin de facilitar el acceso al empleo y a mejores ingresos así como gestionará ante la Secretaria de Educación de Veracruz, la solicitud sobre el espacio de trabajo que está requiriendo el CRIE en Xalapa”

Finalmente, Cinthya Lobato Calderón, se pronunció porque los estímulos por actualización, evaluaciones y profesionalización les lleguen en tiempo y forma a los maestros de Educación Especial así como sus compensaciones laborales y porque sus centros de trabajo sean dignos, seguros y funcionales.

“En Veracruz no debe existir una maestra, un maestro que sienta que no es reconocido en su labor; que no haya padres y madres que se sientan ignorados y desesperados porque en ninguna escuela quieren recibir a sus hijos con alguna discapacidad o porque los maltratan y los segregan; que no haya educandos relegados por ninguna condición. Esto no lo podemos aceptar”, concluyó.