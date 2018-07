Los policías despedidos injustamente, deben tener la oportunidad de recuperar su trabajo: David Castro

Redacción.- David Castro Carrera, ex comandante jubilado de la Policía Federal y director estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia, dio a conocer, en conferencia de prensa, que ex policías, municipales, estatales, ministeriales y agentes de tránsito que integran este movimiento en Veracruz, piden que se derogue el Artículo 123, Fracción B, párrafo 13, para que a los elementos de las diferentes corporaciones que fueron despedidos acusados de incurrir en alguna falta o delito comprueben su inocencia y puedan recuperar su trabajo.

“Estamos empezando a juntar a todo el personal policíaco y pidiendo que el Artículo 123 quede derogado, al menos la Fracción B, párrafo 13, que refiere a que los elementos policíacos que han sido despedidos injustamente por cualquier motivo, aunque ellos comprueben su inocencia no puedan reincorporarse a ninguna corporación, quedando con esto anotado a su buró y cuando van a pedir trabajo les dicen, aquí no hay trabajo. Aquí estás fichado.”, informó.

Otra de las intenciones de este movimiento es que los policías despedidos tras habérseles aplicado pruebas de polígrafo y exámenes de confiabilidad sean reintegrados, pues aseguran que esos métodos son utilizados para justificar deshonestidad en los elementos sin que exista de por medio una investigación formal.

“Cuando un policía es despedido y le dicen: no pasaste el examen de confiabilidad no le dicen por qué, simplemente le dicen: no pasaste el examen, vas para afuera y hasta ahí. En los famosos exámenes de confiabilidad hay muchas incongruencias, les voy a platicar una: Cuando van a hacer una visita que se llama estudio socio-económico van a su casa y si ven que el policía vive más o menos bien, dicen que tiene más dinero del que gana, sin pensar que se privó de muchas cosas para tener a su familia bien, dicen este y está coludido con la delincuencia, tiene bienes que no corresponden a su sueldo y lo despiden en base al famoso examen de confiabilidad…si tiene piso de tierra dicen que esa persona es susceptible a que la delincuencia lo absorba por la falta de dinero, son cosas incongruentes en esos exámenes de confiabilidad.”, puntualizó.

Sobre el polígrafo denunciaron que los elementos son obligados bajo tortura a declararse culpables de estar coludidos con la delincuencia. “No es un examen, es un interrogatorio, como si estuviéramos en el tiempo de la inquisición”.

“Lo que se pretende es que todo aquel policía que haya sido despedido por los famosos exámenes de confiabilidad o porque hayan tenido un problema legal y después fueron exonerados y a nivel nacional ya no puedan trabajar”.

Estiman que en todo el país hay más de 80 mil elementos en esa situación, de los cuales dos mil son de Veracruz y fueron despedidos al extinguirse las policías intermunicipales principalmente. “Muchos andan de taxistas, de albañiles, trabajando en lo que pueden porque no pueden trabajar en la policía”, insistió.

Reconoció que esta cantidad de policías despedidos aumenta el número de personas que ingresan a la delincuencia organizada. “Es lógico que busquen el modo de subsistir, es innegable”.

Al afirmar que algunos policías han sido criminalizados, acusó al periodo en el que Arturo Bermúdez Zurita estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de ser el que tuvo el número más elevado de elementos detenidos por supuestos delitos y puestos en libertad por falta de pruebas.

“Fueron métodos que utilizó para despedir a la policía y presionar a más para que se fueran para poder meter a sus incondicionales”.