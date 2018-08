MAYL sólo pelea con AMLO, no gobierna: HYL

Redacción.- Héctor Yunes Landa señaló que en lugar de trabajar, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha dedicado más tiempo a confrontarse con Andrés Manuel López Obrador y a criticar el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

“Pura cortina de humo”, expresó el legislador en alusión al actuar del Jefe del Ejecutivo Estatal.

Aseguró que Yunes Linares no tiene obras qué anunciar. Además, criticó que la inseguridad en Veracruz se haya desatado durante los últimos meses, llegando a una cifra de 600 muertos tan solo de diciembre pasado a la fecha.

“Bueno, que es lo único que está haciendo el gobernador, se dedica a ver que le dejó abajo de las sábanas Duarte en Casa de Gobierno y a pelearse con Andrés Manuel, pura cortina de humo porque no tiene obra qué anunciar”.

“A ver, no hay obra pública, la inseguridad está en su peor momento en la historia, marzo fue el mes mas sangriento en toda la historia del estado de Veracruz, de diciembre para acá hay cerca o más de 600 muertos, es un número a nivel nacional impresionante”.

Y es que a raíz d

e la publicación de los vídeo escándalos de Eva Cadena, ex candidata del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía de Las Choapas, resurgió una guerra de declaraciones en redes sociales entre López Obrador y Yunes Linares.

Al respecto, Yunes Landa mencionó que se trata de “distractores” del gobernador para que los veracruzanos vean que no ha cumplido con su labor al frente del estado.

Argumentó que eso también es reflejo de que al mandatario estatal panista se le está acabando el tema “Duarte”.

Finalizó diciendo que Yunes Linares no debe “colgarse la medalla” de la aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, pues ese fue mérito de la autoridad internacional y de la Federación.

“Son distractores del gobernador para que la gente no vea que no está cumpliendo. Claro que se le está acabando, a ver se detuvo a Duarte ¿y qué dijo Yunes Linares, ¡yo lo detuve, yo fui, yo fui!, no, no, no, cómo que yo fui, lo detuvo la Interpol que es una institución internacional, apoyado por un gobierno internacional que es Guatemala a petición de la PGR, no de Miguel Ángel y por una denuncia que puso la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Miguel pone denuncias a diestra y siniestra pero eso no significa que él sea el que deba colgarse una medalla, esa medalla no es de él, las redes respondieron de manera casi unánime en ese sentido”.