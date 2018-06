Me defenderé con o sin fuero: Eva Cadena

Redacción.- A casi dos meses de haber salido a la luz el primer vídeo donde es exhibida recibiendo recursos supuestamente para Andrés Manuel López Obrador, la diputada de Veracruz, Eva Cadena, señaló que ha sido muy difícil afrontar las críticas, ofensas y publicaciones en su contra.

“Vamos a meter un procedimiento de recusación al Congreso de Veracruz porque no puede ser juez y parte. La ley lo prohibe. Si denuncias no puedes erigirte también en juzgado”.

Entrevistada en Radio Fórmula por el periodista Ciro Gómez Leyva también dijo que la investigación de la FEPADE “parte del origen de la publicación de los vídeos, hasta ahorita toman exclusivamente el tema de los recursos para cuestiones electorales”.

“Es difícil afrontar una situación así pero a fin de cuentas hemos dicho que fue una trampa y vamos a demostrar que tal cual fue orquestada”.

Expuso que “ha habido muchas controversias legales que se están haciendo y muchas violaciones. Nosotros presentamos ante la Comisión peritos expertos, testigos, testimoniales, y se me hace muy raro que estén desechando los recursos. Ese fue el motivo de la queja ante la CNDH, además de una situación muy marcada de género, porque hay otros funcionarios que han hecho cosas terribles y tienen amparos y se los valen como Tarek Abdala, yo tengo un amparo federal y a mí no me están valiendo ningún recurso legal, sigo viendo un tinte político en mi contra de todos los partidos”.

“Yo no he hecho ninguna cuestión para que tenga que huir. De los vídeos hemos demostrado que fue una trampa, que fueron editados, manipulados, sería muy grave para cualquier ciudadano que con un material anónimo editado hubiera un juicio. Tanto yo exijo el derecho de defensa como la parte denunciante también tiene que demostrar lo propio”.

Asimismo, aseguró que con o sin fuero se defenderá por las acusaciones de presunto uso indebido de recursos.

Fuente: Grupo Fórmula.