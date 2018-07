México, su política externa es una vergüenza

• Mario Mijares

En la reunión de la OEA en Cancún, los fracasos, atropellos y desacatos, fueron cuando un “simpático perrito”, le quiso poner el cascabel al gato.

1.- La política externa de México está en su peor momento, no sólo lo que corresponde al comercio exterior, a su terrible deuda externa y al mismo comportamiento de sus funcionarios en la Secretaria de Relaciones Exteriores con otras naciones. Desde el sexenio de Vicente Fox, ha sido todo un fracaso la cancillería del gobierno mexicano, pues quién no recuerda al nefasto Jorge Castañeda, el cual, por quedar bien con su jefe, así como con el imperialismo yanqui, trató de embestir a Cuba en varias ocasiones muy similar de lo que en días pasados Videgaray trató de realizar con Venezuela.

La primera fue el escándalo en la Ciudad de México, el cual se llevó a cabo dentro de las instalaciones del hotel Sheraton ubicado en la zona rosa. Ahí se encontraban mexicanos y cubanos efectuando convenios de negocios, cuando de pronto fueron expulsados los integrantes de la delegación cubana. Tal medida se llevó a cabo, según el gerente de la empresa que; “era por el acatamiento a las disposiciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y dar cumplimiento extraterritorial a la Ley Helms Burton, que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocio o prestar servicios a los cubanos”. Posteriormente se supo que la cancillería mexicana o Jorge Castañeda fue cómplice de violar las leyes mexicanas. La prensa señaló que “el gobierno mexicano del presidente Vicente Fox defendía los intereses estadounidenses mejor que los intereses mexicanos”.

La segunda fue el desacato al primer ministro Fidel Castro, cuando dos días antes de una Cumbre de Naciones Unidas en Monterrey, en donde Fidel Castro primero recibió una carta de invitación, pero la idea era que la cancillería, así como todo el mundo esperaba Fidel declinara, pero no fue así. Sin embargo, el presidente mexicano, preocupado más por la posición de Estados Unidos frente a la presencia del líder de la Revolución cubana. Llamó telefónicamente a Castro para tratar de disuadirlo, pero Fidel, se adelantó a los hechos de esta llamada, y la grabó por casi 20 minutos tomándole toda la charla el pelo a Fox, hasta ridiculizarlo varias veces. Fidel tal como lo prometió llegó a la Cumbre y se regresó, pero la conversación vergonzosa la hizo pública, misma que le dio la vuelta al mundo.

La tercera fue la vencida, Jorge Castañeda una vez más cometió un error, pero éste si le costó que Fox lo despidiera. En su discurso en la inauguración del Centro Cultural Mexicano en Miami, señalo que: “las puertas de la Embajada mexicana en Cuba estaban abiertas a todos los cubanos”. Así cientos de cubanos se postraron frente a la misión mexicana creándole un grave problema a México. Una docena de cubanos hacen chocar un autobús en las rejas de las oficinas y logran penetrar.

2.- Ya en el sexenio de EPN, a) cuando arribó Trump todavía candidato a los pinos, b) Cuando se nombró a Luis Videgaray como nuevo titular de la Secretaria de Relaciones, (quien confesó de forma pública que venía a estas oficinas a aprender). Sin embargo, su ineptitud no le ayuda de gran manera, para asimilar lo que debe hacer dentro de ese encargo público. b) Un canciller que no ha sido capaz de parar las andanadas del presidente de los Estados Unidos Donal Trump, en contra no sólo del pueblo mexicano y mucho menos a la nación.

En días recientes el diario La Jornada señala: Trump escribió “México acaba de ser clasificado como el segundo país más mortífero en el mundo, sólo después de Siria. El narcotráfico es en gran medida la causa. ¡Sí construiremos el muro!” No obstante, ante tales agresiones, una vez más no ha existido respuesta alguna de todas estas actitudes del presidente angloamericano.

3.- c) Quizás lo más desastroso fue en la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Cancún, cuyo objetivo del canciller Videgaray fue ser el vocero de los EUA, para golpear a Venezuela, y el cual concluyó sin resultados tangibles. Pero no sólo eso. En opinión de la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, dejó abierta “una fisura en el hemisferio. La forma en que se abordó el tema de Venezuela es una voz de alerta. Cuidado y otros países empiecen a sentirse incómodos en la OEA y estén preguntándose cuál es la utilidad de permanecer en un organismo que no responde a las prioridades y deseos de sus miembros, advirtió.

Lo más sobresaliente del evento, fue la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien en el encuentro defendió a su país del plan intervencionista por parte de los Estados Unidos y ejecutado por el gobierno mexicano, y seguido por los satélites del imperialismo yanqui. La gran opinión pública en las redes sociales, no sólo aplaudieron a la canciller Delcy, sino que muchos señalamos que si México, tuviera una canciller como ella, otra cosa fuera la política externa de este país, sobre todo ahora que se renueve le Tratado de Libre Comercio.