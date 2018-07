Moreno Valle y la Fuerza del Cambio en Veracruz

• Miguel Angel Cristiani G.

El ex gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura a la presidencia de la república, Rafael Moreno Valle estuvo en Xalapa, en donde vino al salón Ghal, para reunirse con militantes panistas a quienes les presentó su primer libro titulado “La Fuerza del Cambio”, pero también se reunió con periodistas veracruzanos durante cuatro horas, para darles entrevistas exclusivas a los diferentes medios que se lo solicitaron.

Aunque se trata de un precandidato a la presidencia de la República que forma parte de la directiva del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, no se contó con la asistencia de los directivos del comité directivo estatal o de los diputados locales en el Congreso de Veracruz, pero tampoco hicieron falta, porque el auditorio se vio abarrotado de seguidores y amigos de diferentes partes de la entidad.

En primera fila, estaban todos los miembros de la familia Fernández Ávila y Chedraui con quienes Moreno Valle tiene lazos de amistad desde que era un niño, cuando sus abuelos tenían también una estrecha relación de fraternidad.

Desde las dos de la tarde, Rafael Moreno Valle estuvo recibiendo en el primer piso del edificio Ghal a los representantes de los medios de comunicación, que fueron pasando uno por uno, de acuerdo al turno que les asignó su colaboradora Sagrario Conde, hasta que dieron las seis de la tarde en punto, en que subió al segundo piso, en donde ya lo esperaban para la presentación del libro publicado por la editorial Porrua.

En el salón, desde la puerta fue estrechando la mano de los presentes, saludando de beso a algunas de las damas y tomándose la selfi con todos los que se lo solicitaban.

¡Yo aproveché para tomarme la foto, porque el año que entra quien sabe si pueda! Dijo una mujer emocionada que se encontraba en la última fila, sentada a un lado del periodista veracruzano Fito Soler.

Otra mujer estaba mandando un mensaje que decía: yo le planté un besote.

Así fue avanzando lentamente entre la multitud, hasta llegar a la primera fila, en donde ya lo esperaban Manuel Fernández Ávila y sus hermanos, quienes le dieron un fuerte apretón de manos y un abrazo.

Al inicio de su intervención, el aspirante a la candidatura presidencial comentó: Yo en lo particular me siento muy contento de encontrarme en Xalapa, no saben el gusto que me da estar hoy aquí, porque me recuerda mi niñez, estaba platicando hace unos minutos con la familia Fernández y don Justo Fernández QPD y también mi abuelo que también descanse en paz, fueron entrañables amigos; entonces de niño yo venía a pasar vacaciones de Semana Santa y fin de año, en el rancho de Las Animas, cuando además estaba lejos de la ciudad, ir al rancho era como un lugar lejano a la población, que ahora ya hay un extraordinario desarrollo en esa zona y un crecimiento increíble de la capital hacia ese lugar.

Siempre es grato tener esos recuerdos de la infancia, pero te dan una idea de la vinculación que tenemos.

Cuando tuvimos la oportunidad de cuestionarle, le dijimos si considera que Rafael Moreno Valle quiere ser presidente de la república, fue contundente: “por supuesto, tengo una legítima aspiración a poder lograr el cambio en este país, como lo hicimos en Puebla, sin embargo también entiendo que hoy nuestro querido México enfrenta una terrible crisis, que se requiere, hacer cambios profundos para poder combatir la pobreza, para poder mejorar las condiciones económicas, esta inflación que ha venido haciendo que suban los precios de los productos pero que no se incrementen los salarios, que veamos como la inseguridad ha crecido prácticamente en todo el territorio nacional, el impacto que eso tiene en las inversiones, en la creación de empleos.

Por lo tanto, creo que es urgente un cambio, para una enorme irritación social, particularmente la corrupción y la impunidad, han hecho que mucha gente deje de creer en la política, en los políticos y en los partidos, y cuando la irritación social se convierte en plataforma de gobierno, los resultados son desastrosos como lo estamos viendo en Venezuela, creo que estamos ante una necesidad de crear una alternativa de cambio para México porque no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes.

Respecto a la posible creación de un frente democrático para presentar un bloque de unidad en la próxima elección presidencial, el ex gobernador de Puebla nos dijo:

Estaremos buscando construir un frente, de partidos y de ciudadanos, para lograr ese cambio en beneficio de todos los mexicanos.

Me parece que debemos enriquecer cualquier programa a través de la participación de diversas fuerzas políticas y ciudadanos, porque no se trata solamente de señalar los ques sino encontrar los comos, el diagnóstico del país, lo podemos hacer de manera muy clara en base a los indicadores, el reto es como encontrar nuevas soluciones a los problemas, cómo vamos a combatir la pobreza y desde mi punto de vista, la única forma es generando riqueza. No se trata de darle pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. La idea es detonar el extraordinario potencial que tiene nuestro país y te doy ejemplos para no caer en generalidades, a mí me parece inaceptable, que México siendo un país productor de petróleo importe gasolinas, que importe petroquímicos, eso quiere decir que estamos dejando ir inversiones extraordinarias y empleos que deberían de estar en México y hoy están en otros países.

En la parte final de la introducción de su libro “La fuerza del cambio” Rafael Moreno Valle expreso: recuperamos el orgullo de ser poblanos, con la fuerza del cambio, lo mejor para México está por venir, ¡Viva México!

