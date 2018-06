Muere una mujer al día por cáncer de mama en Veracruz: Jaime Navarrete

Redacción.- Jaime Navarrete Alemán, médico cirujano oncólogo, advirtió, en conferencia de prensa, que en el último año, han muerto en Veracruz más de 365 mujeres a causa del cáncer de mama, es decir, casi una al día debido a la falta de atención temprana, situación que debe revertirse.

El especialista lamentó que por falta de prevención, las mujeres acudan a revisarse cuando el cáncer está en su tercer fase o en ocasiones más avanzado. Es por ello que el índice de mortandad no ha disminuido.

“No es tanto prevención sino falta de diagnóstico oportuno, es decir, la mayoría de las pacientes con cáncer de mama llega a las instituciones, llámese IMSS, ISSSTE, Salubridad o cualquiera, en etapas muy avanzadas. En etapas tres o cuatro donde realmente la probabilidad de curación es muy poca”.

Aunque la enfermedad se presenta en el rango de 18 a 80 años de edad, la mayor incidencia se reporta entre los 40 y 55 años.

“El cáncer de mama no da síntomas, es decir, inicialmente algunas mujeres se sienten alguna bolita pero no les molesta e incluso cuando apenas empieza no se siente nada, solo se detecta a través de una mastografía o ultrasonido y es asintomático cuando empieza”.

Insistió en que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, por lo que hizo un llamado a las mujeres a no sólo autoexplorarse sino también efectuarse la mastografía.