No me interesa comunicado de la FGE: Rocío Nahle

Redacción.- Rocío Nahle, diputada federal de MORENA, dijo, al ser cuestionada sobre el comunicado de la FGE, que “no le interesa” dicho documento que señala que citará a la diputada para que ratifique sus declaraciones en contra de la hermana de Jorge Winckler, fiscal general de Veracruz, pues ella es una diputada federal.

“A mi la Fiscalía no me ha llamado, yo soy diputada federal”, dijo tras ser cuestionada.

La funcionaría con un tono elevado de voz y visiblemente molesta con los cuestionamientos, reiteró que Jorge Winckler deberá antes que nada demostrar quién le da el dinero a Eva Cadena, pues ella sostiene que se trata de la hermana del fiscal, pues así se lo han hecho saber funcionarios del estado.

“A mi no me interesa, a mi no me interesa el oficio, a mi no me interesa el comunicado, primero que el fiscal demuestre quien es la persona”, dijo.

“Yo soy diputada federal él es un funcionario que lo puso su amigo Miguel Ángel Yunes”, agregó antes de dar por concluida la entrevista que brindó a los medios durante un mitin de su partido realizado en la plaza central de Boca del Río.