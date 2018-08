No sé si Eva Cadena acudirá al arranque del periodo de sesiones en la Legislatura: María Eliza Manterola

Redacción.- María Elisa Manterola Sainz, presidenta de la Legislatura local, dijo, en entrevista, desconocer si la diputada Eva Cadena se presentará al arranque del periodo de sesiones, tras el escándalo en que se vio envuelta.

“Lo de la diputada no hay nada todavía. Hay dos versiones una que la diputada se presenta mañana martes a la sesión y otra versión dice que no se presentará y yo espero que este tema no sea algo que nos haga discutir cosas inútiles cuando hay muchas cosas que hacer.”

En ese sentido, la presidenta de legislatura local informó de varios oficios respecto a la situación de la legisladora Eva Cadena.

“Hay varios oficios, pero oficialmente no hay nada, no se sabe si regresa con la bancada o independiente”.

No obstante, pidió a los diputados de todas las fracciones legislativas concentrarse en dictaminar y en su caso aprobar leyes que “perder el tiempo” en temas como el de los vídeos.

“Es mi obligación a cumplir con las leyes dentro de la legislatura aunque me sigan diciendo que no soy su mamá”, dijo.