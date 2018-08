PAN/PRD y MORENA en las disputas sureñas; a líder cetemista le rechazan “simpático” desayuno

• José Luis Ortega Vidal

(1)

En Minatitlán las condiciones están dadas para un duelo entre dos fuerzas políticas: la alianza PAN/PRD y MORENA.

El PRI tomó el pelo a su mejor candidato: Norberto Luna, quien renunció.

Los petroleros, resignados a perder, cedieron la candidatura por la presidencia a Ciro Félix Porras.

Eso sí, Saúl Wade, hijo del dirigente de la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros va por la regiduría uno en la arrugada planilla del PRI minatitleco.

Por lo tanto, la suya es una posición segura.

(2)

¿Recuerda usted que el 30 de enero del 2012, en el aeropuerto de Toluca, estado de México, se detuvo a dos funcionarios del gobierno veracruzano –a la sazón a cargo de Javier Duarte de Ochoa- con maletas llenas de 25 millones de pesos y trasladadas en un avión de propiedad oficial?

Aquel dinero era transportado por Miguel Morales Robles, empleado de la Tesorería en la Secretaría de Finanzas de Veracruz, a cargo entonces de Vicente Benítez González, hoy diputado local por el distrito de Los Tuxtlas.

A favor de Morales Robles intervino Saíd Sandoval Zepeda, del área de seguridad del gobernador, quien solicitó a las autoridades federales a cargo del caso dejaran libre a su compañero y les devolvieran el dinero presuntamente destinado para el pago de artistas que actuarían en eventos públicos veracruzanos.

Como el dinero era trasladado sin documentación que determinara ni su origen ni su destino acabaron detenidos el piloto de la nave matrícula XC-CTL, su rescatista y se abrió la averiguación previa PGR/MEX/TOL-VI/310A/2012 en contra de ambos bajo la sospecha del origen y destino ilícito de aquel dinero.

El país era gobernado aun por el PAN en la persona de Felipe Calderón Hinojosa y el candidato presidencial del PRI era Enrique Peña Nieto.

Siempre se ha sospechado que en realidad aquel dinero estaba destinado a la campaña del ex gobernador del Estado de México, hacia la cual se habrían canalizado desde el gobierno veracruzano la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos.

Bajo este contexto y en esta lógica el caso de Eva Cadena Sandoval “LadyBolsita” no hace más que sumarse -pecata minuta- a una añeja cultura muy mexicana de prácticas políticas corruptas en las que incurren todos y cada uno de los partidos políticos que viven, por si fuera poco, del erario público.

(3)

Después de renunciar a la Tesorería Estatal y antes de convertirse en diputado local Vicente Benítez tomó parte en la creación de dos periódicos: Nuestro Diario Los Tuxtlas con sede en San Andrés y clausurado semanas atrás, así como El Democrático del Sur, en Cosoleacaque, cerrado el 16 de febrero del 2014 a menos de tres meses de su apertura.

Vicente Benítez nunca apareció como dueño de ambos medios.

Sin embargo, su poder económico y político estuvo detrás de ambos.

En el caso de El Democrático del Sur aparecía como propietario Fernando Ramírez Domínguez, fallido candidato del PRI a la alcaldía de Jáltipan en los comicios del 2013 cuando perdió ante el panista Miguel Bahena.

Lázaro Rodríguez Pérez, jefe de prensa en la campaña de Fernando Ramírez, fue el director del malogrado periódico El Democrático del Sur y él mismo junto con el grupo de trabajadores despedidos así nomás sin liquidación alguna, denunció a su ex jefe, ex patrón y ex compañero de sueño electoral en Jáltipan bajo las siglas del PRI.

Por la vía penal se abrió el proceso COAT3/300/2014 y por la vía laboral el 94/2014.

En marzo del 2016 fue detenido Fernando Ramírez Domínguez.

Acusado de ser cómplice, Iván Rafael Heredia, funcionario de la SEV en Coatzacoalcos y político ligado a la dupla de Fernando Ramírez Domínguez y Vicente Benítez enfrentó una orden de aprehensión y escapó.

En el 2017, Fernando Ramírez Domínguez participa por segunda ocasión como aspirante a la alcaldía de su natal Jáltipan, destinado, lamentablemente, a perder bajo las siglas del partido PANAL.

En Jáltipan, la lucha se da entre los candidatos de MORENA y del PAN/PRD.

(4)

Ayer, en Coatzacoalcos, el candidato del PRI Carlos Vasconcelos desayunó con unas cuatro decenas de Pastores de Iglesias Evangélicas.

En medio de oraciones, el autodenominado líder regional de la CTM habló sobre su proyecto de trabajo en el caso de ser alcalde.

Lo escuchó su docena de guaruras, algunos de ellos con pistolas muy llamativas al cinto y colocados en puntos estratégicos como cuidando que los líderes religiosos fueran a tocar con el pétalo de una oración a don Carlos Vasconcelos.

En días pasados el abanderado tricolor tuvo un incidente con una valiente reportera que lo cuestionó sobre el tema de los hombres empistolados que siempre lo acompañan.

Molesto Vasconcelos Guevara dijo que les paga porque les puede pagar y lo acompañan porque hay mucha inseguridad en la ciudad.

Cosas de la vida: madres periodistas festejaron ayer mismo a la misma hora y en el mismo lugar su diez de mayo adelantado.

Por un momento el candidato del PRI dejó a los pastores, hizo a un lado a sus pistoleros y se acercó a la mesa de las madres periodistas.

Las saludó e intentó ser agradable.

Por educación le respondieron el saludo.

La joven periodista que en días pasados lo cuestionó se limitó a observar al poderoso líder cetemista.

Antes de dar la media vuelta Carlos Vasconcelos informó:

¡Ya está pagado su desayuno!

Claro, ya está pagado porque lo pagamos nosotros, le respondió el líder de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, la APEC…