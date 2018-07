PGR no se mueve para investigar denuncias sobre fraude de MAYL: HYL

Redacción.- Héctor Yunes Landa, senador de la República, dijo, en entrevista para XEU Noticias, que existen varias denuncias por presunto desvío de recursos en contra del hoy mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, cuando fungió como director general del ISSSTE.

“Hay un fraude de 6 mil millones que se ha señalado de manera reiterada al actual gobernador de ser responsable de ese fraude, ese fraude que ha estado ahí en los medios pero que yo no veo que se mueva en la Procuraduría General de la República”,

Añadió: “Yo respetuosamente sí pediría que la Procuraduría pueda revisar con detalle todas las denuncias que hay en contra del actual gobernador de Veracruz, de verdad que yo no entiendo por qué no prosperan, por qué no caminan, por qué están en un momento de vida latente, no tienen que esperare a que termine un gobernador su periodo para proceder en su contra”.

“Yo creo que lo mismo debieron haber hecho contra Javier Duarte cuando era gobernador y yo creo que debe ser pareja la cosa, no deben esperar a que termine yo creo que la justicia debe darse día a día, minuto a minuto.”, finalizó.

Fuente: XEU Noticias.