Pide la LXIV Legislatura que Winckler sea removido inmediatamente

Redacción.- Las diferentes fracciones políticas que componen la LXIV Legislatura, exigieron al fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, respeto al Poder Legislativo, esto al emitir sus respectivos pronunciamientos luego de que el funcionario ministerial llamara “corruptos” a los diputados por no aprobar el desafuero del alcalde de Fortín, Armel Cid de León, señalado por agresiones contra una mujer.

Luego de seis horas de haber iniciado la sesión ordinaria de este martes, los legisladores subieron a tribuna para tratar el tema y solicitar además del respecto a la soberanía que representan, que el servidor público sea sometido a un juicio de procedencia, separado inmediatamente del cargo o removido.

El primero en tomar la palabra fue el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, quien calificó su declaración como “políticamente incorrecta”, preguntándole a sus homólogos si les preocupaba su afirmación y sobre a quién le convendría un choque entre el Legislativo y el órgano autónomo.

Justificó su desatino diciendo que no fue un señalamiento aislado, refiriendo que la mayoría de las personas en las redes sociales se mostraron de acuerdo con lo dicho por Winckler Ortiz. “A ver a quién le queda el saco, a mí y al PAN no nos queda”, puntualizó.

Después de referir que los últimos 12 años de gobiernos han dejado sumido en la peor pobreza y endeudado a Veracruz, Hernández Hernández agregó que “no todos somos Tarek Abdalá, no todos somos Javier Duarte o Eva Cadena”, pidiéndole que corrija su declaración por respeto al Poder Legislativo, “porque la ligereza (de sus palabras) puede llevar a mandar al diablo a las instituciones”.

Lo invitó a que pruebe sus dichos sin tratar de tapar la verdad con un dedo y expresó que exigirle respeto simplemente porque los integrantes del Congreso fueron los que escogieron, “sería pasarle factura”, cuando lo que se le debe pedir es que siga dando los resultados, que según él, ha dado frente al cargo. “Nunca antes se han llevado a tantos corruptos a la cárcel”.

El diputado Zenyazen Roberto Escobar García, en representación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dijo que el fiscal deberá rendir cuentas a los veracruzanos por todos los problemas de inseguridad y violencia que afectan a Veracruz y que a cinco meses de su designación, no ha dado resultados.

“El mejor juez será el pueblo, por ello nuestra fracción parlamentaria de MORENA le hace un llamado al gobernador y decirle que hay cosas prioritarias para nuestra población, que es trabajar en impartición de justicia para todos, no la pelea entre esta legislatura y el fiscal”, manifestó.

En su intervención, dijo que Veracruz fue azotado en los dos últimos sexenios por actos de violencia, desapariciones, secuestros e impunidad, situación que no ha cambiado en la actual administración, pues la sensación de inseguridad sigue creciendo.

“Veracruz en los últimos meses se ha centrado en el debate público por la crisis de inseguridad derivada del deterioro de sus instituciones, la impunidad y la inseguridad han lesionado a esta entidad convirtiéndola en uno de los focos rojos del país”, cuestionó Escobar García,.

Enumeró que de enero a marzo se dieron 698 homicidios en nuestra entidad, de los cuales 218 ocurrieron en el primer mes del año, 203 en el segundo y 277 en el tercero. “Un promedio de 7.7 homicidios por día en el primer trimestre del año, Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en secuestro y el cuarto en homicidios”, precisó.

Por su parte, Regina Vázquez Saut, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que Jorge Winckler ha cometido delitos al violentar en varias ocasiones las obligaciones plasmadas en la Ley Orgánica de la FGE, citando el hecho ocurrido el 22 de marzo cuando se apresuró a identificar cadáveres sin tener las bases científicas, causando un daño moral a los familiares.

En sus palabras ofreció una disculpa al pueblo de Veracruz por haberlo nombrado como titular de la dependencia ministerial, alegando que “no supimos identificar al tipo de persona a quien le conferíamos uno de los encargos más importantes como la Fiscalía General del estado. Reconocemos que nos equivocamos en darle el voto para darle ese digno cargo. Parece que se le exhortó a que buscara la confrontación y ofendiera a la sociedad a la que se debe”.

Insistió que el Legislativo permitió al “fiscal de marras”, sin marcarle límites, “que ofendiera, agrediera y minimizara las protestas y exigencias legítimas de justicia de los colectivos. Deseoso de reflectores, se olvidó de sus obligaciones y ha cometido un delito al violentarlos en repetidas ocasiones”.

Vázquez Saut añadió que su remoción inmediata, obedece a “la ineficacia, ilegalidad e ineficiencia que ha demostrado en tampoco tiempo de gestión son pruebas irrefutables de que no es apto para el cargo”.

Sergio Rodríguez Cortés, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo definió como un “niño caprichoso”, por manifestar la “verborrea” en sus declaraciones que lo caracterizan y por espetar calificativos personales.

Luego de exponer ante los presentes en la sesión, varias notas periodistas donde diversos colectivos lo cuestionan por su actuar, insistió que al servidor público se le olvida que representa al Estado en la procuración de justicia y que si hace una acusación debe comprobarla.

“Dicha afirmación carece de objetividad e imparcialidad, y su actuación emitiendo juicios personales ha sido una constante en el desempeño de su responsabilidad; el fiscal no está a la altura para continuar en el cargo; su exabrupto es un ataque a las instituciones públicas y particularmente, al Poder Legislativo”, destacó.

Rodríguez Cortés adicionó que ello es suficiente para procesar su destitución, ya que es contraria al interés público, por hacer escarnio de quienes resultan presuntamente culpables.

“Su menosprecio, por ser condescendientes con el tono de su declaración, no es un asunto menor, el deterioro de las instituciones se debe a la aplicación personal de la ley. Sabemos que la Fiscalía General no tiene independencia y el fiscal se escuda en el puesto y se arropa en una moral personal. Su dicho no fue un exabrupto que se arregla con una simple disculpa”, indicó.

El coordinador del Grupo Mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, dijo que el funcionario demuestra una inmadurez política y humana para contener pasiones y frustraciones personales, por lo que le exigió respeto a él y sus colegas.

“Exigimos respeto a la investidura, los diputados no somos empleados del fiscal para recibir un trato de prepotente. Nunca había tenido a personas que hacían alarde de su cago para denostar a quienes trabajamos por los intereses de los veracruzanos. No aceptamos su disculpa”, pronunció al tiempo que refrendó que Jorge Winckler demostró su incapacidad.

“Debería presentar su renuncia; si hubiera decoro, honor en su conducta y propiedad en sus palabras, podríamos construir puentes de entendimiento y trabajar en pro de los veracruzanos, pero nada podemos lograr con quienes eligen la confrontación para imponer su criterio; no tenemos porqué seguir indicaciones de nadie, somos un Poder del Estado. Veracruz retrocede con servidores públicos que no saben dónde están parados, como es su caso”, externó.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Francisco Martínez Martínez, le pidió no culpar al Congreso de sus fallas y de su desconocimiento del nuevo sistema de justicia penal, además de exhortarlo a renunciar.

“No culpe al Congreso de sus fallas, de su desconocimiento al nuevo sistema de justicia penal; si sus pifias no son corregidas por expertos en la materia, traerán la libertad a quienes saquearon al estado. Le quedo grande el cargo, por el bien de Veracruz y de los veracruzanos renuncie; tenga vergüenza profesional”, ahondó.

Reafirmó que Winckler Ortiz no se debe “vanagloriar de las detenciones” de ex funcionarios, pues consideró que si no renuncia al cargo, los delincuentes pronto estarán libres gracias a que las carpetas de investigación han sido integradas “al vapor”.