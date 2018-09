¿Quién para el IVAI?

• Brenda Caballero

Corría el mes de mayo de 2016, cuando Fernando Aguilera de Hombre recibió una llamada. Era el gobernador Javier Duarte de Ochoa. La instrucción estaba dada. Tenía que renunciar como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para que Gabriel Deantes Ramos tomara su lugar… era parte del plan; mientras que el amigo del Procurador Luis Ángel Bravo Contreras se iba como Secretario del Trabajo y Prevención Social. Sólo un enroque que alargaría a Deantes en el cargo al terminar la administración de Duarte.

Sin embargo, a pesar de repartir “moches planchadores” a algunos de los diputados de la Legislatura pasada para poder aprobar a Deantes como comisionado, la estrategia falló. Deantes no llegó nunca al IVAI y todo el proceso se detuvo, hasta que hace unas semanas se reactivó para la designación del nuevo comisionado.

Ahora sí se puso las pilas la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto de la LXIV Legislatura, integrada por los diputados Daniela Guadalupe Griego Ceballos, presidenta; Cinthya Amaranta Lobato Calderón, secretaria; así como Emiliano López Cruz, vocal; tan así que esta próxima semana inician las entrevistas los días 29 y 30 para aspirantes registrados.

Un buen dato es que respetaron los derechos de las 26 personas que participaron en el proceso de elección del 16 junio de 2016. ¡Claro! menos a Gabriel Deantes.

Pero ¿quiénes son algunos de los 43 aspirantes registrados?

Algunos ya trabajan en el IVAI actualmente, como María Yanet Paredes Cabrera (Secretaria de Acuerdos), Miguel Ángel Apodaca Martínez y Raymundo Vera Santos (ambos Secretarios de Estudio y Cuenta), Hugo Santiago Blanco León (Director de Acceso a la Información Pública), Jorge Ceballos Ortiz (Responsable de los Sistemas Informáticos) así como Irma Rodríguez Ángel (Directora de Datos Personales).

Otros ya son viejos conocidos de la política, como Manuel Gerardo Basilio de la Vega, ex magistrado en el sexenio de Miguel Alemán, quien dicen fue colocado por favores políticos al PAN y que al finalizar su periodo de 10 años, trató de ampararse para seguir en el cargo. Sobre Manuel, al igual que su hermano Agustín, pesa una denuncia por corrupción, por el entonces alcalde de Poza Rica, Pablo Anaya Rivera.

David del Ángel Moreno inició en el equipo de transición; después fue nombrado Director General de Gobernación y actualmente es procurador fiscal en la Sefiplan.

Arturo Francisco Gutiérrez Góngora, ex delegado estatal del Issste; Rafael Pretelín Pouchoulén, ex delegado del Instituto Nacional de Migración y columnista; Dalos Ulises Rodríguez Vargas, ex procurador del Medio Ambiente.

Otros ya conocen el área porque trabajan o han trabajado en las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Janet Chávez Rosales (Fiscalía del Estado), Ignacio Gerónimo Córdoba Carrillo (Ayuntamiento de Córdoba), Miriam Echandi Juárez (asesora del PAN), Martha Elvia González Martínez (en la antigua PGJ), Gerardo Pérez Gallardo y María Teresa Cortés Parada

(ambos del Ayuntamiento de Xalapa), Mercedes Santoyo Domínguez (UV), Christian Trejo y Cruz (SIOP), José de Jesús Pineda Paniagua (Oficina del Gobernador anterior), Olga Jacqueline Lozano Gallegos (Secretaría de Seguridad Pública) quien no entregó al mismo IVAI información de Autotraffic, la empresa de las fotomultas.

Hasta duartistas encontramos, como José Ramón Cardeno Shaadi, quien fue Procurador Fiscal de la Sefiplan, Consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos del Gobierno del estado de Veracruz, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y hasta Secretario Particular de Duarte.

Las asociaciones también se hacen presentes a través de sus presidentes como Silvestre Felipe Severo (asociación civil Ciudadanía Joven en Construcción), Julio César García Landero (asociación civil De la Palabra a la Acción).

También se inscribió Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, maestra en periodismo, docente en la Universidad de Xalapa; reportera en medios locales así como editora y corresponsal de El Universal Veracruz, al igual que corresponsal de El Heraldo de México. Escribe la columna Transparencia 3.0 y ha puesto en jaque a más de una dependencia por sus trabajos sobre este tema.

Claudia Ernestina Córdova Cruz fue candidata propietaria a la diputación plurinominal por el extinto partido PRV y trabaja en el OPLE; Israel López Pérez, abogado; Andrés Ortiz Bueno, investigador; José Alberto Priego Miranda, abogado; Dalia Blanca Tamayo Munguía, ex directora jurídica en el ayuntamiento de Tuxpan; José Manuel Rodríguez Melgarejo, controvertido Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría del Trabajo; Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, ex aspirante a diputado; Juan Pablo Yáñez Jiménez trabajó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz; Juan Darío Lemarroy Martínez, ex diputado federal por el PRD; Arturo Mariscal Rodríguez, ex coordinador de asesores en el Congreso y ex embajador del SNTE sección 56; Luis Alberto Martín Capistrán, ex presidente de Coparmex, abogado y maestro; César Sergio Núñez Herrera, ex jefe de tecnologías de la información en la Secretaría de Gobierno; Luis Daniel Ruiz Guerrero, juez e hijo del magistrado Daniel Ruiz Morales; Osvaldo Villalobos Mendoza, ex subsecretario de Representación del Comité Directivo Estatal del PRI, quien también fuera destituido como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral en el IEV; Dulce María Romero Aquino, abogada en materia electoral, ex consejera estatal del PRD y ex alcaldesa por Camerino Z. Mendoza.

¿Quién será el próximo comisionado… o comisionada?

