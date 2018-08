Realizan toma de muestras de ADN en Xalapa a familiares de desaparecidos

Redacción.- Se realizó toma de muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas en Xalapa, logrando recabar los datos de ADN de una decena de personas.

Este evento se replicó en los municipios de Orizaba, Córdoba, Cardel en La Antigua, Coatzacoalcos, Veracruz, Poza Rica y Tantoyuca.

Hubo poca afluencia durante las primeras horas de la jornada, sin embargo sí fueron varias las familias las que acudieron a realizarse la toma de muestra a fin de conocer el paradero de su familiar.

El sacerdote de la Parroquia María Madre de la Iglesia, Luis Antonio García Hernández, señaló que se prestaron las instalaciones de la iglesia bajo petición de la Fiscalía General del estado (FGE), como parte de un servicio a la sociedad.

Socorro Hernández Sánchez, madre de un joven desaparecido, comentó que no fueron avisados de que las muestras de ADN que tomaron en diciembre pasado no sirvieron o las perdieron, y que tuvieron que enterarse por los medios de comunicación sobre estas irregularidades.

“Puse la denuncia y todo el tiempo están ocupados, no me quiten atender; me dicen que hay mucho trabajo y que tienen 50 casos y que no se enfocan en uno solamente”.

Otro de los casos registrados fue el de Pablo Hernández Hernández, quien salió de Chiconquiaco en busca de trabajo en el puerto de Veracruz y a la fecha sus familiares no han sabido de él.

Su madre Teresa y hermana María, llegaron desde la noche de este domingo para someterse a la toma de muestra de ADN de la Policía Científica a fin de descubrir qué ha pasado con él.

María Hernández Hernández relató que su hermano tenía 26 años cuando decidió dejar su lugar de origen para buscar trabajo, pues las actividades del campo ya no eran suficientes para ayudar a su familia.

Tras ese día, no han sabido de él y temen que haya sido una víctima más de la inseguridad en la entidad, pues ni una llamada han recibido de Pablo.