Sara Ladrón de Guevara acude a registrarse como candidata a la rectoría de la UV

Redacción.- Sara Ladrón de Guevara se registró como candidata a ocupar la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), ante la Junta de Gobierno.

Ahí, negó, en entrevista, incidir en los miembros de la misma para lograr su reelección.

“Son personas incorruptibles en el sentido de que tomarán la decisión en base a la documentación y en la oscilación con la comunidad. A mí me parece que los miembros de la Junta de Gobierno son muy honorables, son de alto reconocimiento, prestigiosos académicos” insistió al ser cuestionada sobre las especificaciones de su aparente ventaja sobre los demás aspirantes.

“Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por los miembros del Consejo Universitario a propuesta de la propia comunidad universitaria”.

De igual forma negó que utilice los eventos de esta Máxima Casa de Estudios para promoverse y aseguró que a diferencia de sus contendientes, no convocará a eventos públicos o a conferencias para dar a conocer sus propuestas.

“No voy a hacer conferencias de prensa para presentar mi propuesta ni voy a hacer visitas a las regiones para presentar mi propuesta. Yo voy a ceñirme a los procesos que la propia Junta de Gobierno ha señalado”.

“Nunca en un evento universitario he manifestado mi deseo ni mi aspiración ni mi propuesta.

No he usado los eventos universitarios para promoción de una aspiración para cuatro años. Sí he convocado a la comunidad universitaria a respetar el proceso que diseña y estar pendiente de la Junta de Gobierno”.

Recordó que resultó electa en un proceso igual de reñido y complicado como el que enfrenta ahora.

“Fui rectora en un proceso en el que participamos diez, fue difícil”.