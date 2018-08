Se disculpa Ricardo Exsome

Redacción.- Ricardo Exsome Zapata, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía de Veracruz, se disculpó, a través de un comunicado, por haber llamado “pendeja” a la diputada local independiente Eva Cadena Sandoval.

El aspirante a la presidencia municipal manifestó que su intención no fue la de insultar o denostar a la ex candidata de MORENA a la alcaldía de Las Choapas.

La mañana de este viernes, el empresario constructor criticó a Eva Cadena por haber sido captada en dos videoescándalos donde se le ve recibiendo fajos de dinero en efectivo.

“Es infantil, dicen, bueno, es que es tonta, bueno por pendeja que renuncie, vaya, si, perdón”, fueron las palabras de Ricardo en una entrevista que ofreció por la mañana.

“Respecto al pronunciamiento que di la mañana de este viernes durante una entrevista con medios de comunicación acerca de la ex candidata de MORENA a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval”, manifestó Exsome Zapata en el documento.

La diputada local con licencia, como mujer, merece mi absoluto respeto por lo que ofrezco una disculpa pública al haberme expresado de la forma en que lo hice.

Muestra de mi respeto al género es que mi equipo de trabajo está coordinado por una mujer amén de que lo integran mujeres igualmente capaces.

Cabe decir que ante todo, soy un ser humano, con una familia cuyo pilar es una mujer, mi esposa, además de dos hijas, todas dignas de mi más profundo cariño, respeto y admiración.

En reiteradas ocasiones, he manifestado mi desacuerdo con la forma en que se condujo Eva Cadena, al recibir recursos de procedencia dudosa, acción que está lejos de la mística de nuestro partido “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Sin justificar pero sí con ánimo de explicar, somos un pueblo cuyo folclore y costumbres se caracteriza por expresarse de una forma que en este momento, me queda claro, no fue la más adecuada.

Reitero que jamás fue mi intención insultar o denostar a la mujer.