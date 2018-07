Se registra como candidato a rector, Rageb Chaín Revuelta

Redacción.- Ragueb Chaín Revuelta se registró como aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana.

Para el académico, hizo falta imaginación para dirigir a la Universidad Veracruzana desde la rectoría y resolver las diferentes necesidades en beneficio de la comunidad universitaria.

“Hizo falta un poco más de decisión y de imaginación para atender los asuntos prioritarios, sobre todo para los estudiantes las mejores condiciones posibles para desarrollar su tarea, y para los profesores tener la oportunidad de una mejor formación”.

Al registrarse como aspirante a la rectoría de esta Máxima Casa de Estudios dijo que “es el momento oportuno de trabajar a favor de lograr una mayor eficiencia, mejores resultados para hacer avanzar a la universidad”.

Cuestionado sobre la deuda del gobierno del estado dijo que la UV funciona aún con ella “hemos logrado funcionar hasta el 2015 sin problemas. Creo que seguimos funcionando con los recursos que tenemos. La tarea es funcionar, que los recursos asignados por la legislatura lleguen oportunamente.

Lo fundamental es que la sociedad que ha decidido apoyar a su universidad lo siga haciendo y el Congreso del Estado siga asignando los recursos necesarios y suficientes para que la universidad pueda operar con suficiente solvencia, lo hace, pero puede hacerlo mejor”.

Agregó que “tenemos la responsabilidad de usar los recursos de la manera más adecuada y eficiente, ahí es donde la idea de innovar para darle apoyo a los investigadores que necesitan recursos, a los investigadores que necesitan movilizarse y a los estudiantes que deben ser firmados integralmente”.

“La idea de descentralización es una vieja idea que se ha discutido muchísimas veces en la universidad y que no ha dado el paso definitivo. Descentralizar la ineficiencia no vale la pena. Tenemos que ser eficientes y no creo que la descentralización no pueda caminar si las zonas y las regiones, si las dependencias pueden operar con suficiente autonomía”.

“Habrá que solicitar que la deuda que tiene el Gobierno del Estado con la UV sea cubierta de manera pertinente y adecuada.”, puntualizó.