SEDARPA Y SAGARPA no apoyan a campesinos veracruzanos: Javier López

Carolina Suárez.- Javier López Ortega, líder estatal de la Unión Campesina Nacional Indígena (UCIN), denunció, en conferencia de prensa, que a 15 días de cerrar el primer semestre del Gobierno Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) no ha dispersado un solo peso para los campesinos veracruzanos, ocasionando un retraso en los cultivos y en los programas de agricultura ganadería y pequeños productores veracruzanos.

“Anunciamos que nuestra organización va a tomar medidas para que el Gobierno Federal se dé cuenta el problema que tienen miles de campesinos veracruzanos; en nuestra organización son un total de cinco mil campesinos afectados de los municipios. Con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hemos buscado un acercamiento, pero no lo habido, no sabemos si no está contemplado en su programa de gobierno a los campesinos e indígenas no cuentan en este gobierno.”, dijo.

Aseguran que no han visto nada de apoyo por parte del gobierno estatal, que el secretario de la SEDARPA, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no sabe nada del campo.

“Le pedimos una respuesta del por qué no ha hecho las denuncias pertinentes ante las autoridades correspondientes sobre la comprobación de los recursos públicos de los años 2015-2016 que recibió en su momento el ex secretario Ramón Ferrari Pardiño. Esto está ocasionando otro problema muy grave y está afectando a los más de 750 mil productores del estado de Veracruz.”, finalizó.